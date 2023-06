Garmin fenix 7, lo smartwatch top a un prezzo mai visto prima

L’orologio smart di Garmin è in offerta con uno sconto che fa risparmiare ben 150€ sul prezzo di listino. Ideale per chi ama praticare sport grazie alla lunga autonomia.

Un orologio che non teme paragoni e che si posiziona nella fascia altissima del mercato. Stiamo parlando del Garmin fenix 7, uno dei migliori smartwatch disponibili in questo momento sul mercato, e che oggi troviamo in offerta su Amazon al minimo storico grazie allo sconto di poco superiore ai 150€. In questo caso non abbiamo paura di essere smentiti: di smartwatch come questo se ne trovano pochissimi. E al prezzo a cui lo troviamo oggi, nonostante sia abbastanza elevato, è un super affare, anche grazie alla possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Il Garmin fenix 7 è il compagno ideale per qualsiasi persona. È super versatile, perfetto per chi ama l’avventura e l’attività fisica o vuole tenere sotto controllo i principali parametri vitali. Inoltre, lo smartwatch rispetta gli standard militari USA per resistenza termica, agli urti e all’acqua. Il merito è soprattutto degli ottimi materiali scelti dal produttore statunitense. Se volete un dispositivo diverso da tutti gli altri, questo è quello che fa per voi.

Garmin fenix 7

Garmin fenix 7: caratteristiche e funzionalità

Garmin è oramai un punto di riferimento nel settore degli smartwatch e il merito è di dispositivi come il Garmin fenix 7 che alzano l’asticella e obbligano i principali concorrenti a rincorrere. Definire l’orologio non è semplice: è a metà tra uno smartwatch super resistente e uno sportwatch. Riesce a coniugare il meglio di entrambi i dispositivi divenendo un top di gamma inviato da molti.

E per capirlo basta veramente poco e scoprire quali sono le funzionalità e le caratteristiche che ci offre. Lo smartwatch si caratterizza per un design moderno con un display da 1,3" con cassa in polimeri fibrorinforzati che lo rende super resistente agli sbalzi termici, agli urti e all’acqua. Sulla scocca sono presenti anche dei pulsanti che possono essere utilizzati per gestire velocemente l’accesso alle app e alle varie funzionalità del dispositivo.

Se siete amanti dello sport, questo è l’orologio che fa per voi. Si hanno a disposizione tantissimi profili sport pre-caricati tra cui trail running, atletica leggera, nuoto, corsa, ciclismo, escursioni, gol, sci e molto altro. Proprio gli sport avventurosi sono un plus rispetto a tantissimi altri smartwatch presenti sul mercato. Si hanno a disposizione funzionalità ad hoc per lo sci alpinismo, per lo sci di fondo, per la mountain bike e il surf, solo per fare alcuni esempi. Se, invece, siete runner appassionati, lo smartwatch ti aiuta a preparare in modo professionale le gare semi-agonistiche.

A tutto questo è associato anche un pacchetto piuttosto corposo di sensori che monitorano costantemente i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca. Inoltre, si ha a disposizione anche un report mattutino con una panoramica generale sulla qualità del riposo notturno, lo stato della variabilità della frequenza cardiaca e per non farci mancare nulla anche info sul meteo. Presente anche il rilevamento della respirazione per capire il proprio livello di stress.

Concludiamo con le ultime funzioni smart. Collegando lo smartwatch al telefono è possibile ricevere email, messaggi di testo e avvisi direttamente sull’orologio e si può anche scaricare playlist e brani utilizzando le app dei servizi di streaming musicale. Puoi anche decidere di pagare la spesa o il conto al ristorante utilizzando l’app Garmin Pay. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino 18 giorni con un utilizzo normale, mentre attivando la modalità risparmio energetico puoi anche superare il mese.

Garmin fenix 7 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto speciale per il Garmin fenix 7. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 543,04€, con uno sconto del 22% (sconto IVA) rispetto a quello di listino. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma abbiamo di fronte un dispositivo che si svaluta molto lentamente e che anche a distanza di anni resta molto valido. Il risparmio sul prezzo di listino è comunque superiore ai 150€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 108,61€ utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Puoi testarlo con tutta calma: per fare il reso si hanno trenta giorni di tempo.

Garmin fenix 7