Garmin fenix 7X Solar, il prezzo crolla per Natale: sconto esagerato

In questo periodo dell’anno ci sono alcuni prodotti tecnologici che salgono alla ribalta e lo fanno per dei motivi molto semplici: sono i più apprezzati da ricevere a Natale. In questa categoria rientrano sicuramente gli smartwatch, dispositivi di cui oramai non si può più fare a meno. Soprattutto se l’orologio che si è scelto di regalare è uno smartwatch rugged, cioè indistruttibile. Si tratta di una particolare tipologia di orologi molto in voga negli ultimi anni e sempre più apprezzata dagli amanti delle attività all’aperto.

In questa categoria rientra sicuramente il Garmin fenix 7X Solar, uno degli orologi più apprezzati del Black Friday e che già ritroviamo in offerta e con un super prezzo. Il merito è dello sconto del 34% che permette di pagarlo il minimo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Insomma, una promo con i fiocchi da non farsi scappare per nessun motivo. E se lo acquisti oggi lo ricevi sicuramente per Natale (anche in meno di ventiquattro ore).

Garmin fenix 7X Solar: prezzo e offerta Amazon

A un prezzo così non bisogna far altro che acquistarlo subito. Oggi trovi il Garmin fenix 7X Solar in offerta a un prezzo di 557,42€, con uno sconto del 34% rispetto a quello di listino. Si tratta di un prezzo vicinissimo al minimo storico e praticamente equivalente a quello del Black Friday. Il risparmio si avvicina ai 300€ e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 111,50€ al mese. Il prezzo può sembrare elevato, ma si tratta di un orologio con pochi eguali sul mercato. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettuate l’ordine). Non finisce qui: come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, anche per questo smartwatch Garmin il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi decidere di acquistarlo adesso e regalarlo per Natale, oppure testarlo per quasi due mesi e decidere solo alla fine se rimandarlo indietro.

Garmin fenix 7X: scheda tecnica e caratteristiche

C’è poco da dire: il Garmin fenix 7X Solar è uno dei migliori orologi della sua categoria e non ha nulla da invidiare a dispositivi come l’Apple Watch Ultra 2, di cui per alcune caratteristiche è anche migliore. Uno smartwatch che ha tutto: funzionalità avanzate per la salute e l’attività fisica, tecnologie all’avanguardia, un design moderno e infine è realizzato con dei materiali che lo rendono super resistente.

Partiamo proprio da questo punto. Il Garmin fenix 7X Solar è stato testato a fondo e ha superato i test militari USA di resistenza agli urti, alle cadute, agli shock termici ed è anche impermeabile. Ha uno schermo touch con un’ottima luminosità e ti fornisce tutto il supporto di cui hai bisogno. Sulla scocca sono presenti anche dei pulsanti fisici che ti permettono di attivare funzioni specifiche quando non riesci a interagire con lo schermo touch. Un’altra funzione che lo rende unico è la presenza di una speciale lente sulla scocca che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia extra per la batteria. L’autonomia dello smartwatch è davvero grandiosa e può raggiungere fino i 37 giorni con un utilizzo normale. Quasi un record nel settore.

Non finiscono qui le sorprese di questo orologio. A bordo trovi pre-caricate più di 20 app per lo sport che comprendono tutti quelli più praticati, dalla corsa al ciclismo fino ad arrivare al nuoto. La vera caratteristica di questo orologio, però, è il supporto alle attività all’aria aperta: trovi funzioni ad hoc per lo sci alpinismo, per la mountain bike, il surf e per gli allenamenti a intervalli ad alta intensità. Grazie al GPS integrato, inoltre, puoi accedere alle mappe che ti suggeriscono anche quali percorsi fare durante le tue sessioni di trekking o nelle passeggiate in mezzo ai boschi.

Tutte queste funzioni sarebbero nulle senza dei sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e le principali statistiche avanzate. Puoi monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue grazie alla presenza del sensore PulseOX. Lo smartwatch fornisce anche un report mattutino con informazioni importanti su come hai riposato durante la notte, lo stato della variabilità della frequenza cardiaca e il meteo del giorno.

Chiudiamo con un paio di funzioni utili. Collegando lo smartwatch con lo smartphone ricevi le notifiche in entrata direttamente sul polso. Con l’app Garmin Pay puoi pagare il conto al ristorante o la spesa direttamente dall’orologio.

