Garmin fenix E al minimo storico con lo sconto di Amazon: affare per tutti

Il Garmin fenix E è in offerta con uno sconto del 32% e risparmi più di 250 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Una delle migliori offerte della giornata non riguarda né uno smartphone, né un elettrodomestico per la cucina, bensì uno dei migliori orologi smart lanciati sul mercato negli ultimi mesi. Parliamo del Garmin fenix E, orologio smart di nuova generazione lanciato sul mercato quest’anno e protagonista di un’ottima promo su Amazon. Infatti, lo troviamo con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare più di 250 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Il Garmin fenix E è uno dei migliori orologi della sua categoria. Si tratta di un orologio che si adatta a tantissimi utilizzi differenti, ma che dà il meglio di sé nelle avventure all’aperto. Il merito è delle oltre 90 app per lo sport disponibili a bordo e delle tante funzioni intelligenti che ti aiutano a migliorare le tue prestazioni. Il sensore GNSS ti geolocalizza in pochi secondi e ti aiuta a ritrovare la giusta strada in pochissimi secondi. E l’autonomia di oltre 16 giorni ti farà dimenticare di doverlo ricaricare. Approfitta subito di questa promo e lo riceverai a casa anche prima di Natale.

Garmin fenix E: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi in offerta il Garmin fenix E a un prezzo di 542,37 euro grazie allo sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web per un dispositivo con queste caratteristiche. Il risparmio netto supera i 250 euro. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 108,48 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’orologio smart è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Quindi lo puoi anche acquistare per Natale senza il timore di non poterlo restituire.

Garmin fenix E: le caratteristiche tecniche

Un compagno di allenamento e di vita di cui non puoi fare a meno. Il Garmin fenix E è uno smartwatch completo lanciato sul mercato da pochi mesi dal brand statunitense. Orologio di nuova concezione che abbina a tante funzioni utili durante gli allenamenti, un design che lo rende utilizzabile anche nella vita di tutti i giorni.

Il Garmin fenix E si caratterizza per uno schermo AMOLED da 1,3 pollici ad alta luminosità e per una ghiera in acciaio inossidabile. Una delle peculiarità di questo orologio è la sua resistenza: infatti ha superato tutti i test militari statunitensi per gli shock termici, le cadute e i graffi. Inoltre, è anche impermeabile e lo puoi usare sia in piscina sia al mare.

Il punto forte dell’orologio sono le tante funzioni dedicate allo sport. A bordo trovi più di 90 modalità sportive, tra cui lo snowboard, il surf e lo sci alpinismo. Fornisce un set di strumenti e di indici sintetici che ti aiutano a capire l’andamento degli allenamenti e come stai migliorando nel tempo. Non solo: ti suggerisce anche allenamenti personalizzati e ti mostra una stima del ritmo che puoi mantenere per le corse di 5 o 10 chilometri. Il sensore GNSS rileva la tua posizione in pochissimo tempo e ti supporta in ogni fase degli allenamenti e delle escursioni all’aperto.

Tutte queste funzioni vengono supportate da sensori di ultima generazione che monitorano in tempo reale il tuo stato di salute partendo dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ogni mattina ricevi anche un report con una panoramica del tuo sonno, dell’allenamento e della variabilità della frequenza cardiaca.

L’orologio è utile anche nella vita di tutti i giorni. Collegandolo allo smartphone ricevi le notifiche più importanti direttamente sul polso. Con l’app Garmin Pay paghi la spesa avvicinando semplicemente l’orologio al POS.

