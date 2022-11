Garmin Instict Solar, il prezzo crolla definitivamente: da comprare subito

Questo Black Friday di Amazon si aggiorna continuamente con nuove offerte da urlo. Anche a pochissimi giorni alla fine di questa Black Week che ci sta accompagnando da oramai da più di una settimana si trovano ancora offerte sensazionali da cogliere al volo. Oggi vi parliamo di una delle migliori promo attive per un orologio, soprattutto se amate l’avventura e siete alla ricerca di un dispositivo resistente e pronto a resistere a tutti i tipi di intemperia. Stiamo parlando del Garmin Instinct Solar, disponibile da oggi con uno sconto super del 50% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio è notevole: ben 200€ rispetto a quello consigliato. E c’è anche la possibilità di pagarlo in cinque rate a tasso zero sfruttando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il Garmin Instict Solar è veramente un orologio smart differente da tutti gli altri. Non solo è super resistente grazie a una cassa realizzata in polimeri fibrorinforzati, ma è anche in grado di trasformare la luce solare in energia supplementare per la batteria. In questo modo l’autonomia raggiunge delle vette che gli altri dispositivi possono solamente sognare. Il dispositivo perfetto per chi ama l’avventura e le escursioni all’aperto, anche grazie a funzionalità ad hoc che permettono di tenere sotto controllo diversi aspetti della propria salute e dell’attività fisica. Non manca nemmeno il chip GPS che ci aiuta sempre a capire se stiamo seguendo la rotta giusta. L’offerta dura pochissimi giorni e potrebbe terminare anche in anticipo nel caso in cui finiscano le scorte. Per questo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Garmin Instict Solar

Garmin Instict Solar: scheda tecnica e funzionalità

Il Garmin Instict Solar è lo smartwatch ideale se amate l’avventura e siete alla ricerca di un dispositivo utile anche nella vita di tutti i giorni. Il dispositivo, infatti, ha anche delle funzionalità utili nel quotidiano, come ad esempio le Smart Notification che permettono di ricevere sul polso le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata dello smartwatch.

Lo smartwatch si differenzia da tutti gli altri per alcune caratteristiche uniche. La più importante la si intuisce immediatamente dal nome. Solar, infatti, si riferisce alla possibilità di ricaricare l’orologio utilizzando la luce solare, grazie alla presenza di una particolare lente presente sulla scocca che trasforma i raggi solari in energia. In questo modo l’autonomia dell’orologio può raggiungere un massimo di 54 giorni. Un vero record per uno smartwatch. L’altra caratteristica unica è la resistenza che lo rende quasi indistruttibile. Il Garmin Instict Solar, infatti, ha una cassa realizzata in polimeri fibrorinforzati e soddisfa gli standard militari USA 810 per la resistenza termica, agli urti e all’acqua. Insomma, lo smartwatch ideale con cui partire all’avventura.

Il display è abbastanza grande e permette di avere sempre a portata d’occhio tutte le statistiche più importanti e allo stesso tempo assicura una luminosità piuttosto elevata e lo si riesce a leggere anche sotto la luce del sole.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Passiamo alle funzionalità per gli amanti dello sport. Troviamo decine di app precaricate dedicate a tutte le attività fisiche più praticate, partendo dalla corsa, dal trekking, fino ad arrivare al nuoto, al ciclismo e al canottaggio. C’è anche il chip per la geolocalizzazione integrato che utilizza i tre principali sistemi di navigazione (GPS, GLONASS e Galileo) per fornirti in qualsiasi situazione una posizione super precida. E con la funzione "Percorso Trackback" è possibile tornare al punto di partenza senza errori. I sensori ABC, invece, includono un altimetro per i dati di quota, un barometro per monitorare il meteo e una bussola elettronica a tre assi.

Presenti anche sensori di ultima generazione per monitorare il proprio stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca al polso aggiornata in tempo reale. Si ricevono anche delle notifiche nel caso in cui vengono registrati dei dati anomali. Il sensore PulseOX, invece, misura il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno e dello stress.

Garmin Instict Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per lo smartwatch super resistente e con ricarica solar Garmin Instict Solar. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 199,90€, con uno sconto del 50% rispetto a quello consigliato. Il risparmio netto è di 200€ e lo si può pagare in 5 rate da 39,98€ al mese. Un’offerta da cogliere al volo e da non farsi scappare per uno degli orologi con il miglior rapporto qualità-prezzo disponibile in questo momento su Amazon. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita avviene nel giro di pochissimi giorni. Bisogna essere veloci che le scorte sono limitate. Il periodo di reso è stato esteso fino al 31 gennaio 2023, quindi avete tutto il tempo per testarlo.

Garmin Instict Solar

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

OFFERTE BLACK FRIDAY 2022

OFFERTE LAMPO BLACK FRIDAY 2022