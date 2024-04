Teufel presenta Real Blue TWS 3: cuffiette premium, alla tedesca

Fonte foto: TEUFEL

Teufel ha annunciato il debutto dei nuovi auricolari Real Blue TWS 3. Si tratta della nuova generazione delle cuffie true wireless dell’azienda. Questi auricolari vanno a posizionarsi nella fascia alta del mercato, proponendo un comparto tecnico di ottimo livello oltre alla possibilità per gli utenti di scegliere la versione preferita tra ben quattro diverse colorazioni.

Teufel Real Blue TWS 3: caratteristiche tecniche

Gli auricolari Teufel Real Blue TWS 3 sono caratterizzati da un design in-ear e hanno la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC). Per ogni auricolare, Teufel ha inserito tre microfoni, due esterni e uno interno, in modo da migliorare la cattura del rumore ambientale, migliorando il comfort di utilizzo in ambienti affollati e rumorosi.

C’è anche la modalità trasparenza, per adattare il funzionamento della cancellazione del rumore ai contesti di utilizzo. Tra le specifiche, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare il Bluetooth 5.3, tecnologia che garantisce anche una riduzione dei consumi rispetto alla generazione precedente (ferma alla versione 5.2). Il codec utilizzato è AAC. Ci sono anche Driver HD lineari ad alta resistenza con membrane da 12 mm.

Secondo i dati forniti dall’azienda, con una carica completa, è possibile utilizzare gli auricolari per oltre 5 ore con ANC. Disattivando la cancellazione del rumore, l’autonomia sale fino a 9 ore. Considerando anche la carica aggiuntiva garantita dalla custodia (che consente di ricaricare gli auricolari fino a 3 volte), l’autonomia è di 21 ore con ANC e di 37 ore senza ANC. La custodia, inoltre, può essere ricaricata anche tramite la ricarica wireless. Gli auricolari hanno una batteria di 45 mAh e pesano 5,8 grammi. La custodia, invece, ha una batteria da 400 mAh.

Da notare anche la certificazione IPX4 e la possibilità di sfruttare Google Fast Pair per il collegamento rapido allo smartphone. Il funzionamento degli auricolari Teufel può essere personalizzato grazie alle varie impostazioni accessibili tramite l’app Teufel Headphones che consente di assegnare comandi specifici alle gesture disponibili (uno, due o tre tocchi per ciascun auricolare). L’applicazione è scaricabile gratuitamente dal Play Store e dall’App Store.

Teufel Real Blue TWS 3: prezzo e disponibilità

I nuovi auricolari Bluetooth di Teufel sono già acquistabili in Italia. Il prezzo di listino per i nuovi Real Blue TWS 3 è fissato in 149,99 euro. Per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra quattro diverse colorazioni (Night Black, Pure White, Mysty Green e Steel Blue). Le vendite sono partite tramite lo store ufficiale dell’azienda ma, come avvenuto anche per le TWS 2, a breve la distribuzione dovrebbe coinvolgere anche rivenditori terzi, come Amazon. In confezione ci sono quattro differenti misure di gommini (XS, S, M, L, XL) oltre al cavo di ricarica.