Garmin Instinct 2X Solar ufficiale: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Garmin Instinct 2X Solar è il nuovo smartwatch rugged ad alimentazione solare di Garmin, dedicato a chi pratica sport estremi o ha bisogno di un orologio intelligente particolarmente robusto e con funzioni specifiche per l’esplorazione e la sopravvivenza in luoghi selvaggi. In pratica è il terzo modello della gamma Instinct 2, dopo il Garmin Instinct 2 standard e il Garmin Instinct 2S ed è anche il più grande di tutti. È disponibile anche nella versione Tactical, con alcune funzioni in più dedicate ai militari, inclusa una modalità di mimetizzazione, quella per il tiro balistico e una modalità per il paracadutismo.

Garmin Instinct 2X Solar: scheda tecnica

Il Garmin Instinct 2X Solar misura 50x50x14,5 mm e ha un peso 67 grammi, quindi ha una presenza "importante" al polso. È realizzato interamente in polimero fibrorinforzato, con cinturino QuickFit da 26mm in silicone.

Il quadrante è ricoperto da una lente in vetro chiamata Power Glass, capace di produrre energia elettrica quando colpita dal sole. Rispetto al Garmin Instinct 2 Solar, secondo il produttore, la quantità di energia prodotta è superiore del 50%.

Il Il display è da 1,1 pollici (176×176 pixel), monocromatico con tecnologie anti-riflesso e Memory-In-Pixel. Lo schermo è inoltre transflettivo e può quindi essere usato in qualsiasi condizione di luce.

I sensori a disposizione del device sono il cardiofrequenzimetro Elevate v4, il pulsossimetro (Sp02), il termometro, l’accelerometro, il giroscopio, la bussola e l’altimetro barometrico. I sistemi di posizionamento satellitare disponibili, invece, sono GPS, GLONASS, Galileo e GNSS multi-banda. Per la connettività troviamo Bluetooth e ANT (uno standard di connessione simile al Bluetooth Low Energy, ma sviluppato da Garmin).

Per quanto riguarda la batteria, invece, Garmin dichiara 40 giorni con il contributo dell’energia solare e se il dispositivo viene utilizzato col GPS spento. Con l’utilizzo del GPS si scende a 60 ore o a 145 ore con energia solare. Utilizzando i sistemi satellitari l’azienda promette 40 ore di utilizzo o 65 ore con energia solare.

Optando per l’utilizzo di tutti i sistemi satellitari e del multibanda si arriva a 27 ore o a 36 ore con energia solare. In modalità GPS la batteria ha una durata massima di 150 ore. In modalità GPS Expedition si arriva, addirittura, a 60 giorni per un massimo di 100 utilizzandolo come un classico orologio in modalità risparmio energetico. Per queste ultime tre modalità Garmin promette una "durata illimitata" utilizzando l’energia solare.

Lo smartwatch è impermeabile fino a 10 atmosfere, resistendo quindi a circa 100 metri di profondità, ed è dotato di una memoria interna da 64 MB.

Garmin Instinct 2X Solar Tactical

Il Garmin Instinct 2X Solar è disponibile anche in versione Tactical, che ha qualche caratteristica in più come la visione notturna per il display e una modalità Stealth.

Ha anche la modalità dual-position, che consente di visualizzare sulla stessa schermata la propria posizione espressa con coordinate differenti, il calcolatore balistico, per aiutare l’utente nelle operazioni di puntamento per i tiri a lungo raggio, e la modalità Kill Switch per cancellare velocemente tutti i dati personali nel dispositivo (in caso il soldato sia a rischio cattura).

In più la versione Tactical ha anche una modalità Jumpmaster, sviluppata appositamente per i paracadutisti.

Garmin Instinct 2X Solar: quanto costa

Garmin Instinct 2X Solar è già disponibile, anche in Italia, nei colori: Graphite, Flame Red, Whitestone e Moss. Lo smartwatch viene venduto al prezzo di 449,99 euro nella sua versione standard. Per la versione Tactical, invece, sono disponibili i colori: Coyote Tan e Nero. Il prezzo per questo particolare modello sale a 499,99 euro.