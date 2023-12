Garmin Venu 2 Plus, l’offerta vi stupirà: sconto mai visto prima

Fonte foto: Garmin / YouTube

Gli smartwatch Garmin oramai non nascondono segreti: sono tra i più apprezzati sul mercato per le loro caratteristiche e funzionalità uniche. Conosciamo molto bene i tanti dispositivi lanciati in questi anni e che rientrano nella categoria rugged, orologi smart realizzati con materiali super resistenti e pensati per chi ama andare all’avventura e fare sport avventurosi. Ma non sono gli unici. La lineup di compone anche di smartwatch "normali", per la vita di tutti i giorni. Un esempio è il Garmin Venu 2 Plus, wearable molto interessante per le sue funzionalità avanzate che ti aiutano a tenere sotto controllo sia i principali parametri vitali sia le attività fisiche. Non a caso a bordo trovi sensori di ultima generazione per monitorare frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e il riposo notturno, oltre a 25 app per lo sport.

A tutto questo si aggiunge anche la super promo natalizia di Amazon. Infatti, da oggi lo smartwatch Garmin è in offerta con uno sconto del 28% che ti fa risparmiare più di 120€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e in più hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’offerta completa e da cogliere al volo: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Garmin Venu 2 Plus: prezzo, offerta e sconto

Un’offerta pensata appositamente per voi. Se state cercando un orologio da regalare per Natale, non fatevi scappare questa opportunità. Il Garmin Venu 2 Plus è disponibile con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo a 325,06€, minimo storico di quest’ultimo periodo e anche più basso del Black Friday. Oltre a risparmiare più di 120€ hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 65,02€ al mese con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Tutto qui? No. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi decidere di acquistarlo oggi e regalarlo per Natale senza avere il timore di non poterlo rimandare indietro. Ma siamo sicuri che chi lo riceverà resterà super soddisfatto del regalo.

Garmin Venu 2 Plus: scheda tecnica

Uno smartwatch completo e senza punti deboli. Il Garmin Venu 2 Plus è il classico orologio che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni e che ti aiuta a controllare i principali parametri vitali, ma non solo.

Partiamo dal design. L’orologio smart è dotato di un quadrante circolare con schermo touch OLED da 1,1": la luminosità è elevata e lo vedi senza problemi anche sotto la luce diretta del sole. Il vero segreto di questo smartwatch lo trovi sotto la cassa. È dotato di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo tantissimi aspetti differenti e collezionano dati su ogni aspetto della tua vita. Il Garmin Venu 2 Plus monitora lo stress, la frequenza cardiaca, la qualità del tuo riposo e l’attività giornaliera per misurare i livelli di energia del tuo corpo. Solo in questo modo sai perfettamente quando allenarti e cosa fare durante il giorno. Ti avvisa in tempe reale se i battiti sono troppo alti o troppo bassi e controlla anche il livello dello stress, suggerendoti esercizi di respirazione ad hoc.

Se sei un amante del fitness, questo smartwatch ti stupirà. A bordo trovi più di 25 app dedicate a tutti gli sport più praticati, partendo dalla corsa, dal ciclismo e anche dal nuoto (è impermeabile). Inoltre hai a disposizione gratuitamente i programmi di allenamento e le statistiche sullo stato di salute sull’app Garmin Connect, mentre il Garmin Coach ti sprona a dare sempre il meglio durante la corsa. Hai a disposizione anche i video animati degli allenamenti a corpo libero, yoga, pilater e HIIT (High-Intensity Interval Training).

Chiudiamo con un paio di funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Collegando l’orologio allo smartphone puoi rispondere direttamente alle chiamate in entrata e ricevere le notifiche sul polso. Con l’app Garmin Pay paghi il conto al ristorante o la spesa senza utilizzare la carta di credito. La batteria ha un’autonomia di quasi 10 giorni.

