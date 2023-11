Garmin Venu 2S, lo sconto è spaziale: minimo storico

Fonte foto: Garmin

Lo smartwatch è uno di quei dispositivi che negli ultimi anni ha visto una crescita inarrestabile. E il merito è di dispositivi sempre più completi e sempre più versatili. L’Apple Watch ha tracciato la strada da seguire e gli altri produttori sono stati in grado di interpretare le richieste degli utenti e di lanciare sul mercato orologio sempre più avanzati e con funzionalità ben precise. Una di queste aziende è sicuramente Garmin: il produttore statunitense ha una lineup di orologi smart molto variegata e che soddisfa tutte le varie richieste. Come ad esempio il Garmin Venu 2S, uno smartwatch pensato per l’utilizzo quotidiano e con un design elegante e ricercato.

Smartwatch che questa settimana troviamo anche in super offerta grazie allo sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e messo a disposizione da Amazon. Una promo da cogliere al volo e a prova d’inflazione.

Garmin Venu 2S

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Garmin Venu 2S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

A un prezzo così non bisogna far altro che approfittarne immediatamente. Oggi trovi il Garmin Venu 2S al minimo storico e con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 279,30€. Per lo smartwatch top di Garmin si tratta di un risparmio di 120€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 55,86€. Lo smartwatch è già disponibile in magazzino e per la consegna bisogna aspettare pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024 e hai la possibilità di acquistarlo oggi e di regalarlo a Natale, avendo tutto il tempo necessario per testarlo ed eventualmente rimandarlo indietro.

Garmin Venu 2S – bianco

Garmin Venu 2S – grigio

Garmin Venu 2S: funzionalità e scheda tecnica

Senza troppi giri di parole: il Garmin Venu 2S è un orologio top di gamma. E non stiamo esagerando nella descrizione di questo orologio top dell’azienda americana. A bordo trovi quanto di meglio possa offrire il mercato sotto il punto di vista delle caratteristiche e delle funzionalità. Testimoniato anche dalla presenza del badge "Scelta Amazon" nella pagina prodotto.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità, partendo dallo schermo da 1,1" con luminosità elevata che lo rende leggibile anche sotto la luce del sole. Le dimensioni sono molto compatte ed è anche molto leggero, perfetto per un utilizzo prolungato. Il Garmin Venu 2S è un orologio versatile, adatto a qualsiasi tipologia di utilizzo. Offre funzionalità avanzate per il monitoraggio dell’attività fisica, con più di 20 app dedicate allo sport (corsa, ciclismo, nuoto in piscina, yoga, cardio e pilates). Per ogni allenamento ottieni statistiche avanzate e puoi anche vedere workout animati direttamente sullo schermo dell’orologio. Hai a disposizione anche il Garmin Coach, un allenatore personale al polso gratuito sempre pronto a darti suggerimenti utili.

Un orologio con funzionalità per lo sport senza un attento monitoraggio della salute sarebbe inutile. E infatti lo smartwatch ne offre tantissime, a partire dalla funzione Health Snapshot che ti mostra le statistiche chiave (frequenza cardiaca, le variazioni di battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno, la respirazione lo stress) in meno di due minuti. I sensori nascosti sotto la scocca monitorano anche lo stress, il ciclo mestruale e lo smartwatch ti offre anche consigli utili per migliorare la respirazione. Chiudiamo con la batteria che assicura fino a un’autonomia di 10 giorni.

Garmin Venu 2S – bianco