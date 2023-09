Garmin Venu, prezzo in picchiata: oggi costa la metà

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Garmin Venu è il classico smartwatch "buono per tutte le stagioni": lo puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni per controllare i parametri vitali, oppure mentre ti alleni per avere sempre statistiche aggiornate in tempo reale. Un orologio completo e con design moderno e classico allo stesso tempo, con un quadrante di forma circolare di dimensioni contenute e adatto a qualsiasi polso.

In questo articolo, però, non parliamo solamente delle caratteristiche dello smartwatch, sicuramente interessanti e che ci fanno capire la bontà del dispositivo, ma soprattutto dell’offerta che troviamo su Amazon in queste ore. L’orologio smart, infatti, è disponibile con uno sconto eccezionale del 49% che ce lo fa pagare praticamente la metà. Ma non è finita qui, perché c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Insomma, una promo completa e che rende tutti felici, ma dovete essere velocissimi, potrebbe terminare molto presto.

Garmin Venu: caratteristiche e funzionalità

Tutto quello che solitamente si cerca in uno smartwatch, lo si trova nel Garmin Venu. E a un prezzo decisamente vantaggioso. L’azienda statunitense lo ha costruito pensando a coloro che hanno una vita attiva e vogliono tenere sotto controllo sia i parametri vitali sia l’attività fisica.

Chi ama allenarsi e tenersi in forma ha a disposizione più di 20 app dedicate agli sport più praticati, a partire dalla corsa, al nuoto, fino ad arrivare al ciclismo. Ma anche golf e altre attività un po’ più di nicchia. Sullo schermo da 1,2 pollici è possibile vedere anche workout animati con gli allenamenti per cardio, forza funzionale, yoga e pilates. Presente anche il chip GPS che ti permette di analizzare l’attività fisica in base al percorso effettuato. Lo smartwatch raccoglie tutti i dati degli allenamenti e li puoi consultare in ogni momento. Hai a disposizione anche il Garmin Coach, un allenatore dedicato alla corsa che ti aiuta a preparare la mezza maratona e le gare amatoriali sui 5.000 e 10.000 metri.

Non solo sport. Lo smartwatch è dotato anche di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute grazie a sensori che controllano in tempo reale il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca l’app per il monitoraggio del sonno, con un report dettagliato su come si è riposato durante la notte, e per il monitoraggio del ciclo mestruale. Se siete stressati, l’orologio vi aiuta a diminuire la stanchezza mentale tramite esercizi di respirazione.

Collegando l’orologio con lo smartphone puoi ricevere le notifiche direttamente sul polso, mentre con l’app Garmin Pay puoi pagare in modalità contactless la spesa o il conto al ristorante. La batteria ha una durata di circa una settimana.

Garmin Venu in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto eccezionale per il Garmin Venu. Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto del 49% a un prezzo di 179,99€. Lo paghi praticamente la metà e risparmi 170€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero: 5 rate da 36€ al mese con il servizio di Amazon presente nella pagina prodotto. L’orologio viene consegnato nel giro di qualche giorno. Per fare il reso hai a disposizione ben 30 giorni dall’acquisto.

