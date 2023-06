Garmin Venu, il prezzo dello smartwatch crolla: oggi costa la metà

Se si ha la passione per lo sport e più in generale per l’attività fisica, utilizzare uno strumento che tenga sotto controllo i principali parametri vitali e raccolga dati sulle nostre performance é fondamentale. Per questo motivo negli ultimi anni gli sportwatch, particolari orologi smart che monitorano ogni nostra minima attività sportiva, hanno conquistato una fetta di mercato sempre più importante.

Tra le aziende che hanno puntato maggiormente su questo settore c’è sicuramente Garmin. La società statunitense é diventata oramai un punto di riferimento con i suoi dispositivi affidabili e che assicurano funzionalità superiori rispetto a quelli della concorrenza. Un esempio é il Garmin Venu, uno sportwatch top di gamma e che oggi troviamo a un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 44% disponibile su Amazon che ce lo fa pagare praticamente la metà. Si tratta di un orologio con un design moderno e che si adatta a qualsiasi outfit. Puoi monitorare in ogni istante diversi dati e parametri e non resterai mai deluso. Ottima anche l’autonomia che ti accompagna per tutta la settimana. Insomma, un orologio versatile e che si presta a diversi utilizzi e che oggi troviamo a un prezzo mai visto prima.

Garmin Venu: caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni con funzioni speciali che monitorano lo stato di salute e le prestazioni durante gli allenamenti. Il Garmin Venu è un orologio completo, adatto alla quotidianità e agli esercizi, con tante funzionalità speciali presenti solamente sugli orologi dell’azienda statunitense.

Lo smartwatch si presenta con uno schermo AMOLED da 1,3" molto luminoso e con un’ottima leggibilità sotto la luce diretta del sole. Non avrai nessun problema a controllare dati importanti come i passi effettuati, il battito cardiaco o le calorie bruciate. Garmin ha utilizzato materiali molto resistenti per farlo durare il più possibile: ghiera in acciaio e Corning Gorilla Glass 3 per proteggere lo schermo.

I sensori presenti sotto la scocca tengono sotto controllo diversi parametri. Ad esempio, il sensore Pulse OX consente di rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca, due parametri vitali di assoluta importanza e da tenere molto in considerazione. Ma non finisce qui, il Garmin Venu è un compagno fondamentale per capire il proprio stato di salute grazie al monitoraggio dell’energia Body Battery, il rilevamento dello stress (con esercizi di respirazione ad hoc) e il monitoraggio avanzato del sonno, con un report completo che mostra come ci riposiamo durante la notte. Per le donne è presente anche il monitoraggio del ciclo mestruale.

Come detto all’inizio, il Garmin Venu è anche uno sportwatch e troviamo funzionalità davvero molto utili. Oltre a 20 app dedicate ai vari sport come la corsa, il ciclismo, il nuoto (è anche impermeabile), golf e molto altro, l’orologio mostra anche dei video con workout animati direttamente sullo schermo. In questo modo è praticamente impossibile svolgere un esercizio nella maniera errata. Per gli appassionati della corsa, c’è anche la possibilità di chiedere supporto al Garmin Coach, un allenatore virtuale che ti aiuta a preparare gare semi agonistiche come i 5000 metri, i 10000 metri o la mezza maratona.

Anche nella vita di tutti i giorni lo smartwatch si rivela molto utile, grazie alla possibilità di collegarlo con lo smartphone. La funzione Smart Notification, ad esempio, permette di ricevere le notifiche dei messaggi, delle e-mail e delle chiamate in entrata direttamente sul polso, mentre con l’app Garmin Pay puoi pagare la spesa o il conto al ristorante utilizzando direttamente lo smartwatch.

Garmin Venu in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo sempre più giù per il Garmin Venu. Oggi troviamo lo smartwatch top di gamma di Garmin in offerta a un prezzo di 196,89€, con uno sconto top del 44%. Praticamente è come se lo si pagasse la metà e il risparmio totale supera i 150€. Inoltre, puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. L’orologio smart è già disponibile e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore. Puoi testarlo con tutta calma: il reso gratuito è disponibile fino a 30 giorni dall’acquisto.

