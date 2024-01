Garmin Venu Sq 2, offerta shock e prezzo al minimo: sconto immediato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Garmin

Uno smartwatch oramai deve saper fare un po’ di tutto, dal raccogliere dati importanti sul tuo stato di salute, al consigliarti quando e come allenarti durante il giorno fino. Di orologi di questo tipo oramai ce ne sono tantissimi sul mercato, ma trovarne uno che eccelle in ogni singola funzionalità è piuttosto complicato. Quelli disponibili solitamente costano tantissimo e sono inaccessibili ai più. Per questo motivo bisogna conoscere i giusti modelli e soprattutto approfittarne quando sono in offerta.

Come capita oggi con il Garmin Venu Sq 2, smartwatch versatile e pensato per la vita di tutti i giorni prodotto dall’azienda statunitense. Garmin in questi anni è diventata un punto di riferimento nel settore degli smartwatch e il merito è di dispositivi come questo Venu Sq 2. Come detto, oggi è disponibile anche in super promo grazie allo sconto del 33% disponibile su Amazon e che fa scendere il prezzo al minimo storico. Risparmi ben 100 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Approfittane subito e non te ne pentirai.

Garmin Venu Sq 2

Garmin Venu Sq 2 in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi scappare. Il Garmin Venu Sq 2 è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 199 euro. Si tratta del minimo storico di questo ultimo periodo e risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 39,80 euro al mese. Un’occasione da non farsi sfuggire e la consegna avviene in pochissimo tempo. Hai tutto il tempo per testarlo con tutta calma: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.

Garmin Venu Sq 2: funzionalità e caratteristiche

In uno smartwatch come il Garmin Venu Sq 2 le caratteristiche passano quasi in secondo piano. Il fulcro sono le funzionalità che l’orologio ti offre nella vita di tutti i giorni e che fanno la differenza. Ecco una breve descrizione tecnica: schermo da 1,4 pollici con un design quadrato che ricorda molto l’Apple Watch e con una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole.

Ora passiamo alle funzionalità. Garmin lo ha dotato di sensori di ultima generazione che ti aiutano a tenere sotto controllo i principali parametri vitali. In ogni momento puoi conoscere la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui uno di questi due parametri fa registrare dei valori fuori soglia si viene subito informati. Non mancano altre utili funzionalità come il monitoraggio del sonno (con un report completo che ti mostra come hai riposato durante la notte) e il rilevamento dello stress e della stanchezza. Per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza. In base ai dati raccolti, lo smartwatch è anche in grado di calcolare la tua età fitness e il livello di energia presente nel tuo corpo durante il giorno.

A tutte queste funzionalità ne sono associate altrettante che ti aiutano a tenere sotto controllo l’attività fisica. Sono disponibili più di 25 app dedicate a tutti gli sport più praticati a partire dalla corsa, dal ciclismo e dal nuoto. Ci sono anche gli allenamenti HIIT precaricati per chi ama concentrarsi su un unico aspetto. Per chi vuole provare ad affrontare gare semi professionali c’è anche il supporto del Garmin Coach che ti aiuta ad allenarti in modo scientifico.

Sullo schermo dello smartwatch puoi anche ricevere le notifiche dello smartphone collegando con il Bluetooth i due dispositivi. Con l’app Garmin Pay puoi pagare il conto del ristorante o la spesa avvicinando semplicemente lo smartwatch al POS. Chiudiamo con la batteria: con un utilizzo normale l’autonomia è di circa dieci giorni.

