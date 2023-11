Garmin Venu Sq, il prezzo dello smartphone è crollato: costa pochissimo

Fonte foto: Garmin

Le sorprese non finiscono mai in questo Black Friday Amazon. A partire dai prodotti in offerta. Passato un po’ in sottotraccia in queste prime ore di Black Friday, il Garmin Venu Sq è chiaramente uno dei migliori smartwatch in offerta. Non stiamo esagerando, basta guardare il prezzo (minimo storico di sempre) e le funzionalità che offre. Stiamo parlando di un orologio versatile e pensato per la vita di tutti i giorni e che oggi trovi a meno di 100€ grazie allo sconto del 50%. Avete capito bene, lo pagate esattamente la metà e avete anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. La promo perfetta se avete intenzione di acquistare un nuovo orologio smart o se lo volete regalare in vista del Natale (hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero).

Uno smartwatch che ha veramente poco da nascondere: tutto quello che offre lo hai subito, senza dover attivare o sbloccare funzioni particolari. Si tratta di un orologio pensato per un utilizzo quotidiano: monitoraggio avanzato della salute, più di 20 app per gli allenamenti e l’esercizio fisico e infine una batteria che dura tutta la settimana. E grazie alle app sviluppate direttamente da Garmin hai a disposizione anche tante funzionalità extra, come la possibilità di pagare la spesa o il conto al ristorante utilizzando l’app Garmin Pay. Non farti scappare questa opportunità, potrebbe terminare subito.

Garmin Venu Sq: prezzo, offerta e sconto Black Friday

A un prezzo così non lo si era mai visto. Grazie all’offerta Black Friday disponibile su Amazon, il prezzo del Garmin Venu Sq scende al minimo storico: solo oggi lo paghi 99€. Lo sconto è esattamente del 50% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 19,80€ a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di una delle migliori offerte per questo dispositivo che puoi trovare online e anche una delle migliori in generale per uno smartwatch.

Il sito di e-commerce ha anche esteso il periodo di reso fino al 31 gennaio 2024: hai tutto il tempo per testarlo fino in fondo e poi decidere eventualmente se rimandarlo indietro. Puoi anche acquistarlo oggi e regalarlo per Natale.

Garmin Venu Sq: le caratteristiche tecniche

Il classico smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni. Il Garmin Venu Sq è un orologio affidabile e con funzionalità avanzate e utilissime, pensate appositamente per avere sempre sotto controllo le principali informazioni sul proprio stato di salute e sulle attività quotidiane. Il design è moderno e ricorda vagamente quello dell’Apple Watch. Lo schermo touch è abbastanza grande e gode di un’ottima luminosità, tanto che lo puoi vederlo comodamente anche sotto la luce del sole.

Uno dei punti forti del dispositivo è il monitoraggio della salute. Sotto la scocca sono presenti una serie di sensori che tengono sotto controllo i parametri più importanti, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. L’orologio è anche in grado di misurare l’energia del tuo corpo e consigliarti quando è il momento migliore per allenarti o per riposarti. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con un report completo su come riposi la notte, e il monitoraggio dello stress, con la possibilità di eseguire esercizi di respirazione per diminuire lo stress mentale. Per la salute femminile c’è il monitoraggio del ciclo.

Per gli amanti dello sport, lo smartwatch offre una ventina di allenamenti pre-caricati, tra cui tutte le attività più praticate, come ad esempio la corsa e il ciclismo. Disponibile anche il Garmin Coach che ti aiuta a preparare le gare semi-professionistiche. Per ogni allenamento l’orologio raccoglie statistiche avanzate che puoi analizzare con calma.

La batteria ha una durata di circa una settimana, ma varia in base all’utilizzo che ne fai. Il Garmin Venu Sq offre anche funzionalità avanzate, come ad esempio la possibilità di pagare la spesa o il conto al ristorante in modalità contactless grazie all’app Garmin Pay.

