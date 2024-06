Google deve fare i conti con alcune difficoltà normative e rimanda i test per il lancio di app per il gioco d'azzardo sul Play Store, ecco le novità

Google sta lavorando per arricchire il Play Store con app dedicate al gioco d’azzardo, che garantiranno la possibilità per gli utenti di ottenere vincite in denaro. Si tratta, come facilmente ipotizzabile, di un tema molto delicato e su cui l’azienda americana, sempre alla ricerca di nuove opportunità di monetizzazione, sta procedendo a piccoli passi. In questo momento, è in corso un progetto pilota in India, dove il bacino di potenziali utenti è enorme, ma sono stati interrotti altri testi in alcuni mercati.

Google punta al gioco d’azzardo

Inizialmente, come riportato da TechCrunch, Google aveva previsto l’avvio di una serie di test per introdurre app di gioco d’azzardo sul Play Store in tre diversi mercati (Brasile, India e Messico). Al momento, però, solo il programma pilota in India (dove il Governo locale ha sospeso la creazione di un organismo che avrebbe dovuto regolare il gioco d’azzardo) è partito mentre negli altri mercati selezionati l’azienda è stata costretta a una marcia indietro.

Tutto ruota intorno alle normative locali. Il gioco d’azzardo, infatti, è generalmente fortemente regolamentato e Google deve trovare, Paese per Paese, la strada giusta per poter implementare questo nuovo servizio senza violare alcuna normativa (evitando le conseguenti sanzioni). All’azienda servirà più tempo, rispetto a quanto previsto inizialmente, per espandere su scala globale l’implementazione del gioco d’azzardo.

Nella nota pubblicata da Google si legge: “Espandere il nostro supporto alle app di gioco con denaro reale nei mercati senza un quadro di licenza centrale si è rivelato più difficile del previsto e abbiamo bisogno di più tempo per farlo bene per i nostri partner sviluppatori e per la sicurezza dei nostri utenti”.

Cosa succede ora

Il piano di introdurre app di gioco d’azzardo sul Play Store è stato annunciato lo scorso gennaio. Al momento, questo piano è in pausa, al netto del solo mercato indiano, e non ci sono informazioni in merito a quelle che saranno le prossime mosse dell’azienda americana.

Le tempistiche di implementazione dei nuovi servizi legati al gioco d’azzardo potrebbero cambiare, in misura significativa, in base ai singoli mercati. Google ha anche confermato di essere al lavoro su una nuova struttura per le commissioni applicate dal Play Store.

Tale struttura sarà la base con cui l’azienda andrà a monetizzare l’introduzione di app di gioco d’azzardo sul suo store. Anche quest’aspetto dovrà essere allineato alle normative dei singoli Paesi, comportando, molto probabilmente, un ulteriore allungamento dei tempi per l’implementazione del gioco d’azzardo.

Al momento, inoltre, non c’è alcuna informazione in merito al possibile debutto in Europa di questi nuovi servizi.