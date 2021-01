Giornata della Memoria: film e serie tv da guardare in streaming

Il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa entrò nel campo di concentramento di Auschwitz liberando gli ebrei che vi erano imprigionati e che, da allora, poterono raccontare i crimini dell’Olocausto. Per ricordare questo giorno e, in generale, uno dei periodi più bui dell’umanità, nel 2005 è stata istituita la Giornata Internazionale della Memoria.

L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione, parlando dell’argomento in diversi ambiti in modo che diventi un monito per il futuro. Su Netflix e altre piattaforme di streaming è possibile trovare tanti titoli a tema: da film a serie tv, fino a documentari. Inoltre, per l’occasione Sky ha in programma un palinsesto dedicato che partirà proprio dal 25 gennaio, con tanti titoli fruibili anche in streaming su NOW TV. I contenuti sono di tanti tipi e possono essere usati come spunto per creare lezioni ad hoc nelle scuole o per conoscere nuovi lati della storia.

Settimana della memoria su Sky e NOW TV

Dal 25 al 31 gennaio Sky Cinema Collection è in programma la “Settimana della Memoria”, una programmazione dedicata alla Shoa, che include sia film classici, che prime visioni. A tal proposito, sarà possibile guardare la prima tv del film Lezioni di Persiano diretto da Vadim Perelman e presentato all’ultimo Festival di Berlino. La pellicola è ambientata nella Francia occupata dai nazisti nel 1942.

Tra i classici, Sky trasmetterà i seguenti titoli, disponibili in streaming anche su NOW TV:

Schindler’s list

Jojo Rabbit

Storia di una ladra di libri

Resistance

Woman in gold

Il bambino con il pigiama a righe

La tregua

Il giardino dei Finzi Contini

Mercoledì 27 gennaio, alle 21:15 su Sky Arte ci sarà la prima visione de L’uomo per bene – le lettere segrete di Heinrich Himmler. Il documentario analizza la storia di uno dei principali responsabili degli orrori nazisti.

Giornata della Memoria: film e serie tv su Netflix

Anche su Netflix è possibile trovare diverse pellicole a tema. Il fotografo di Mauthausen è un film spagnolo che racconta la storia di Francesc Boix, fotoreporter e partigiano comunista, imprigionato nel campo di concentramento Mauthausen-Gusen. Fu uno dei testimoni chiave durante il Processo di Norimberga.

Bastardi senza Gloria è il famoso film diretto da Quentin Tarantino e ambientato nella Francia occupata dai nazisti. Nel 1944 il Tenente Aldo Raine recluta una squadra speciale di otto soldati, i Bastardi, con la missione di stanare e uccidere quanti più nazisti possibile. Riphagen è un film tratto da una storia vera, quella di Andries Riphagen, criminale che durante Seconda Guerra Mondiale consegnò ai nazisti centinaia di ebrei per poi rubare tutti i loro averi.

Nazi Concentration Camps è un docu-film vietato ai minori di 18 anni e racconta in modo spietato gli orrori dei campi di concentramento nazisti, affidandosi a diversi documenti, tra spezzoni video, foto, lettere e così via. Tra le serie tv a tema, troviamo la prima stagione di Hitler’s Circle of Evil, che narra la storia del Terzo Reich, dall’ascesa al declino.