Oggi è la Giornata della terra: cosa vedere in streaming

Il 22 aprile, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera, si celebra la Giornata della Terra. Questa ricorrenza, chiamata in inglese Earth Day, è stata voluta dalle Nazioni Unite per ricordare l’importanza della salvaguardia ambientale. Quale giorno migliore per guardare una serie o un film sul tema?

Le opzioni non mancano. Sky, ad esempio, ha una programmazione dedicata all’ambiente e alla sostenibilità: oggi, venerdì 22 aprile alle 21.15 su Sky Nature c’è Domani, che parla di agricoltura sostenibile; domenica 24 aprile alle 21.15 c’è invece Uomo e Terra – Un solo destino, che disegna un intimo parallelo tra il lutto e la sofferenza del pianeta. Su Sky Cinema Family ci sono vari film in tema (anche on demand e in streaming su NOW), tra cui La marcia dei pinguini e Happy Feet. Non mancano i contenuti perfetti per l’Earth Day, però, nemmeno sulle principali piattaforme di streaming.

I parchi nazionali più belli del mondo

Questa miniserie è uscita su Netflix lo scorso 13 aprile: è una visione perfetta per celebrare le straordinarie bellezze della Terra e ricordarci quanto sia importante preservarle e vivere in armonia con esse.

Creata dal produttore esecutivo di Blue Planet II, la serie è divisa in cinque parti e, guidata dalla voce narrante di Barack Obama, invita gli spettatori a immergersi nei paesaggi incontaminati dei parchi nazionali più iconici del pianeta. Si va dalle acque della Baia di Monterey in California al Parco Nazionale dello Tsavo in Kenya, passando per le foreste pluviali del Parco Nazionale Gunung Leuser dell’Indonesia e per la magnifica Patagonia cilena.

Il sale della terra

Questo documentario è del 2014, ma vale assolutamente la pena vederlo (o rivederlo). Co-diretto da Wim Wenders, è disponibile su Prime Video. È un docufilm ispirato alle fotografie naturalistiche e paesaggistiche di Sebastiao Salgado. Oltre a raccontare l’arco personale e artistico del famoso fotografo brasiliano, il documentario narra la straordinaria bellezza del mondo e la follia umana che rischia di distruggerlo per sempre.

LAST TEPUI: Vette inesplorate

Nella sezione National Geographic su Disney+ c’è letteralmente l’imbarazzo della scelta, ma tra i tanti titoli spicca lo speciale 2022 per la Giornata della Terra: si intitola LAST TEPUI: Vette inesplorate, esce proprio il 22 aprile e mostra il famoso scalatore Alex Honnold (noto al pubblico dei non appassionati per il film Free solo) e un team di scalatori tentare la prima ascesa di una scogliera di circa 300 metri.

Per raggiungerla il gruppo, guidato dal National Geographic Explorer e scalatore Mark Synnott, deve addentrarsi nella giungla amazzonica. L’obiettivo dell’impresa è quello di studiare e osservare la straordinaria biodiversità presente sulla scogliera.