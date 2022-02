Gli Anelli del Potere: ecco i nomi di dieci personaggi

Prime Video ha rivelato i nomi di dieci personaggi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, l’attesissima serie tv Amazon Original ambientata migliaia di anni prima delle vicende narrate in Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, i celebri romanzi di J.R.R. Tolkien da cui sono stati poi tratti i film.

Le novità, in realtà, non riguardano soltanto i nomi. Insieme a questi ultimi, la piattaforma di streaming che ospiterà la serie al suo debutto – fissato per il 2 settembre 2022 – ha diffuso anche alcune immagini dei personaggi. O meglio, alcuni dettagli. Le figure, infatti, non sono riprese per intero, ma mostrano degli elementi significativi: mani, armi, anelli… Di certo siamo solo all’inizio: con l’avvicinarsi della data di uscita non mancheranno ulteriori rivelazioni sul progetto guidato dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne & Patrick McKay. La regia è di Wayne Che Yip (che è anche co-executive producer), J.A. Bayona e Charlotte Brändström.

I personaggi di Gli anelli del potere

Come annunciato da tempo, i personaggi della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere saranno in parte nuovi e in parte “vecchie conoscenze". I dieci nomi appena svelati da Prime Video ne sono una conferma.

Owain Arthur interpreta il principe Durin IV, un Nano raffigurato nel poster di lancio con le mani posate (non a caso) su una poderosa ascia. Il secondo personaggio presentato ufficialmente è la principessa Disa, interpretata da Sophia Nomvete, le cui mani eleganti spiccano per i raffinati ornamenti dorati. L’elemento caratterizzante sia del personaggio di Elrond (Robert Aramayo) sia di quello di Galadriel (Morfydd Clark) è un’arma da taglio: una spada nel primo caso, un pugnale d’oro nel secondo.

Gli altri personaggi presentati sono Arondir (interpretato da Ismael Cruz Cordova), Bronwyn (Nazanin Boniadi) e Halbrand (Charlie Vickers). Markella Kavenagh veste i panni di Elanor “Nori" Brandyfoot, che nell’immagine di lancio ufficiale tiene tra le mani una succosa melagrana.

È una mela rossa, invece, l’elemento caratterizzante del personaggio interpretato da Daniel Weyman, che viene introdotto semplicemente come lo straniero. Infine, completa la schiera di personaggi di Gli Anelli del Potere l’Alto Re Gil-galad, che avrà il volto di Benjamin Walker.

La trama de Gli Anelli del Potere

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere racconterà in più stagioni le leggende della Seconda Era della Terra di Mezzo, rivelando tra le altre cose come sono stati forgiati gli anelli del potere e l’ascesa di Sauron.

