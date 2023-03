Gli iPad con schermo OLED avranno prezzi altissimi

Secondo The Elec, sito coreano molto affidabile specializzato nel business dell’elettronica, ci sono due notizie sensazionali che riguardano Apple, una buona e una cattiva. La buona notizia è che nel 2024, finalmente, arriveranno i primi due iPad con schermo OLED, molto probabilmente con diagonale da 11 e 13 pollici. La brutta notizia è che questi iPad OLED potrebbero costare moltissimo: almeno il 60% in più rispetto ai modelli attuali. E parliamo di prezzi negli Stati Uniti, non osiamo immaginare cosa accadrà ai listini italiani.

iPad con display OLED: carissimi

Secondo le anticipazioni del sito sudcoreano i nuovi iPad Pro da 11 pollici e da 13 pollici, che arriveranno tra un anno, finalmente avranno un pannello OLED. Ma a che prezzo? Secondo le prime stime, un iPad Pro OLED da 11 pollici 2024 potrebbe costare negli Stati Uniti all’utente finale almeno (non massimo: almeno) 1.500 dollari, ossia quasi il doppio degli 800 dollari del prezzo base del medesimo dispositivo del 2022 con pannello Mini LED.

Un iPad Pro da 13 pollici, invece, passerebbe dagli attuali 1.099 dollari a 1.799 dollari nel 2024 ovviamente senza tastiera, penna e ogni altro accessorio da acquistare sempre a parte.

Gli schermi OLED sugli iPad, attesi da anni ormai, sembrano quindi in arrivo ma solo per pochi utenti. Anzi pochissimi, perché a quei prezzi non saranno certo in molti a poterseli permettere.

iPad con display OLED nel 2024

Per il momento, emerge con un certo margine di positività che Apple è pronta a passare dai pannelli LCD e Mini LED ai display OLED, almeno sulla gamma Pro. Un passaggio che continua a richiedere molto tempo, annunciato più volte e che sembra costerà e anche tanto ai consumatori.

I pannelli, peraltro, saranno acquistati da produttori quali LG e Samsung che chiedono per ogni schermo OLED di altissima qualità tra i 270 e i 350 dollari contro i 100-150 dollari di un pannello OLED da 10 pollici per un tablet di fascia inferiore.

Gli utenti Apple con il passaggio dalla tecnologia LCD e mini LED a OLED potrebbero beneficiare di una migliore qualità visiva e di colori molto più vivi, senza dimenticare i famosi neri "assoluti" possibili oggi sono con la tecnologia OLED. Ciò renderebbe gli iPad Pro ancora più "Pro", visto che il professionista di riferimento di questi prodotti e sempre quello della fotografia e del video.