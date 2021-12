Golden Globe 2022: serie tv e film candidati e dove guardarli in streaming

Lo scorso 13 dicembre sono state annunciate le candidature ai Golden Globe 2022. In attesa della cerimonia di premiazione, che si terrà il prossimo 9 gennaio, molte delle serie tv e dei film che hanno ricevuto una nomination possono essere viste sulle principali piattaforme di streaming.

I Golden Globe, fondati dalla Hollywood Foreign Press Association nel 1944, vengono assegnati ogni anno e sono considerati il maggiore riconoscimento in ambito cinematografico e televisivo. Le candidature sono divise in categorie, molte delle quali riguardano la regia, la colonna sonora e la performance attoriale, sia da protagonista sia da non protagonista. C’è grande attesa, però, per scoprire quali saranno i film e le serie tv giudicati migliori.

Le nomination sulle piattaforme di streaming

Quest’anno sono in tutto 27 le nomination conquistate da film e serie tv che sono disponibili (o lo saranno a breve) su Netflix. Tra questi ci sono È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, candidato come miglior film straniero, Il potere del cane, una storia di cowboy ambientata in Montana, e per la categoria musical/comedy Don’t Look Up, con Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio. Tra le serie tv, non mancano l’apprezzatissima Squid Game, Pose e Maid.

Apple TV si difende bene: i film di questa piattaforma hanno ricevuto tre candidature e le serie tv, tra cui Ted Lasso, otto. Disney+ ha ottenuto 6 nomination per i film e 2 per le serie e quasi lo stesso è accaduto ad Amazon Prime Video, che da gennaio renderà disponibile in streaming A Hero, in lizza come miglior film straniero. Altri film e serie tv candidati sono visibili su Sky, Tim Vision e Chili.

Golden Globe 2022: candidature e dove guardarle

Ecco l’elenco dei titoli candidati come miglior film o migliore serie tv, suddivisi per categorie: straniero, musical/comedy e drama per i film; musical/comedy, drama e miniserie per le serie tv. Tra parentesi è indicata la piattaforma di streaming sulla quale sono disponibili.

Miglior film straniero

Compartment No. 6

Drive My Car

È stata la mano di Dio (Netflix, dal 15 dicembre)

A Hero (Amazon Prime Video, dal 21 gennaio 2022)

Madres Paralelas (Chili, Apple Tv, Tim Vision, Amazon Prime Video)

Miglior film nella categoria musical/comedy

Cyrano

Don’t Look Up (Netflix, dal 24 dicembre)

Licorice Pizza

Tick, Tick… Boom! (Netflix)

West Side Story

Miglior film nella categoria drama

Belfast

Coda (Apple TV)

Dune (TIM Vision, Apple TV, Amazon Prime Video)

King Richard

Il potere del cane (Netflix)

Miglior serie tv drama

Lupin (Netflix)

The Morning Show (Apple TV)

Pose (Netflix)

Squid Game (Netflix)

Succession (Sky Atlantic)

Miglior tv show musical/comedy

The Great (Hulu)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Disney+)

Reservation Dogs (Disney+)

Ted Lasso (Apple TV)

Miglior limited or anthology series