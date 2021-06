Gomorra 5: Ciro cambierà nell'ultima stagione

Gomorra 5 non è solo l’ultima stagione in arrivo dell’amata serie TV ma anche la conclusiva. Gli attori della serie firmata Sky hanno detto addio ai loro personaggi e soprattutto Marco D’Amore svela importanti dettagli sul suo Ciro Di Marzio.

Proprio Ciro è uno dei personaggi principali della serie TV, tanto da essere stato il protagonista anche del film spin-off L’Immortale. Durante le diverse stagioni il suo personaggio si è evoluto, diventando oggetto di grandi cambiamenti. Proprio l’attore D’Amore conferma questa sua evoluzione, parlando di un "cambiamento impressionante" che si delinea tra la prima e l’ultima stagione. Per scoprire tutte le vicende di Gomorra 5, girata tra Napoli e Roma, non resta che attendere la messa in onda. Anche se Sky non ha ancora ufficializzato la data, non bisognerà attendere che qualche mese: l’ultimo capitolo potrebbe arrivare sugli schermi tra ottobre e dicembre 2021.

Gomorra 5: il cambiamento di Ciro

Dopo un accorato addio al suo personaggio affidato ai social network, Marco D’Amore torna a parlare di Ciro Di Marzio in una intervista a Repubblica, lasciandosi andare a rivelazioni sulle trasformazioni e sul cambiamento che vedremo nell’ultima stagione di Gomorra 5.

Ciro è un anti-eroe, che però è diventato uno dei protagonisti più amati della serie televisiva dai fan. L’attore svela nell’intervista il suo segreto: "Gli ho tolto la bellezza. È stata la cosa migliore che potessi ottenere. Se metti vicine due immagini della prima e dell’ultima stagione il cambiamento è impressionante".

Insomma, nell’ultima stagione i fan dovranno prepararsi a un Ciro completamente trasformato dagli eventi insieme al suo co-protagonista, Genny Savastano.

Gomorra 5: cosa accadrà nell’ultima stagione

Nella quinta stagione di Gomorra vedremo tornare Ciro, creduto morto nella terza stagione, che aveva fatto già il suo ritorno sulle scene nel film L’Immortale. Accanto a lui ci sarà Genny Savastano, amico non solo nelle scene, ma anche nella vita. Dopo 8 anni sul set, gli attori D’Amore e Salvatore Esposito sono ormai legatissimi.

La coppia Ciro-Genny così riunita dovrà affrontare il capitolo finale della serie, confrontandosi con vecchi e nuovi personaggi in una guerra tra le famiglie sempre più violenta e feroce tra alleanze e tradimenti. Un’ultima stagione che terrà i fan col fiato sospeso in attesa di scoprire quale sarà il clan che riuscirà a detenere l’agognato potere.

Gomorra 5: quando arriva il finale

Al momento non c’è ancora una data ufficiale per la messa in onda della quinta e ultima stagione di Gomorra. A destare speranze nei fan è stato l’attore Salvatore Esposito, che al termine delle riprese sui social ha scritto: "Sapere che mancano ancora quattro mesi o a qualcosa in più all’uscita di Gomorra mi fa rosicare perché vorrei farvela vedere ora!“. Parole che fanno pensare che Gomorra 5 potrebbe arriva sugli schermi di Sky tra ottobre e dicembre 2021.