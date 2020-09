Gomorra, iniziate le riprese della quinta stagione: quando uscirà

Il Covid-19 aveva rimandato l’inizio delle riprese, ma ora è tutto pronto: si torna sul set per girare le prime scene di Gomorra 5. La serie TV italiana di maggior successo dell’ultimo decennio è pronta per la quinta e forse ultima stagione. Le riprese cominceranno da lì dove tutto è cominciato: le vele di Scampia. Sebbene sia iniziata la demolizione per riqualificare il quartiere, ci sono ancora alcune zone dove poter registrare le scene della nuova stagione.

I protagonisti di Gomorra 5 saranno sempre loro due: Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio. Il primo ha un unico obiettivo: prendere il controllo di Napoli e per farlo ha deciso di passare alla clandestinità e di diventare un ricercato. Il secondo, invece, è tornato in vita: il film “L’Immortale” ci ha mostrato come Ciro si sia salvato dopo il colpo di pistola ricevuto sulla barca e di come, dopo un periodo all’estero, abbia deciso di tornare a Napoli. Di fianco al suo amico-fratello per aiutarlo a concludere l’opera. Gomorra 5 sarà probabilmente l’ultima stagione, ma promette già di essere la più bella di sempre.

Gomorra 5, iniziate le riprese: le prime anticipazioni

Si ricomincia da dove tutto è iniziato: cioè dalle vele di Scampia. Sono iniziate le riprese di Gomorra 5, la serie TV realizzata da Cattleya e trasmessa su Sky che ha avuto un successo incredibile, tanto da essere trasmessa veramente in tutto il Mondo. Sebbene non ci sia l’ufficialità, la quinta stagione potrebbe essere anche l’ultima prodotta, mettendo fine a una storia che ha mostrato tutti i lati negativi della criminalità organizzata italiana.

Dalle prime prime anticipazioni trapelate, i protagonisti di Gomorra 5 saranno Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio: l’obiettivo è mettere le mani su Napoli e non solo su Secondigliano. La coppia di amici è pronta a tutto, anche a dichiarare guerra a Enzo Villa, meglio conosciuto come Sangueblù. Altre notizie non si conoscono e gli sceneggiatori mantengono il massimo riserbo sull’evoluzione della serie.

Quando uscirà Gomorra 5

Difficile fare delle previsioni. Le riprese sono appena cominciate e con le norme del distanziamento sociale da rispettare i tempi si allungano. Molto probabilmente bisognerà aspettare gli ultimi mesi del 2021 per vedere in TV Gomorra 5.

Come vedere Gomorra in streaming

Chi vuole rivedersi le prime quattro stagioni di Gomorra lo può fare su SkyGo, la piattaforma online della TV satellitare. Per utilizzare SkyGo bisogna essere abbonati a Sky e utilizzare uno dei dispositivi supportati. Per vedere Gomorra in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le credenziali e accedere alla sezione On Demand. Qui sarà presente una scheda dedicata a Gomorra nella quale scegliere quale puntata rivedere.