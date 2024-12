Fonte foto: Google

Tramite una pagina del suo sito di supporto, Google ha annunciato un’interessante novità per gli smartphone Pixel arrivati sul mercato negli anni scorsi. Per alcuni modelli, infatti, è previsto un notevole potenziamento del supporto software, con 2 anni di aggiornamenti in più rispetto a quanto annunciato in precedenza. Si tratta di un’ottima notizia per gli utenti Pixel che potranno sfruttare uno smartphone con un sistema operativo aggiornato (e con relative patch di sicurezza) per molto più tempo.

Supporto allungato per alcuni Pixel

Google garantirà due anni di aggiornamenti in più, rispetto a quanto precedente previsto, per i seguenti smartphone:

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 7a

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 6a

Pixel Fold (unico modello della lista che non viene ufficialmente distribuito in Italia)

In sostanza, per questi smartphone ci saranno 5 anni di aggiornamenti di Android (dal momento del rilascio sul mercato) e 5 anni di patch di sicurezza. Facciamo un esempio: il Pixel 7 Pro (in foto) è arrivato sul mercato ad ottobre 2022 con Android 13. Lo smartphone è già stato aggiornato ad Android 15 e, sulla base di quanto annunciato in passato da Google, avrebbe dovuto ricevere un solo major update in futuro, arrivando ad Android 16 nel corso del 2025. Con la nuova politica di update di Google, invece, il Pixel 7 Pro arriverà fino ad Android 18 e riceverà patch di sicurezza fino al 2027.

Salvo ulteriori novità in futuro, il supporto software per il Pixel Tablet, arrivato in Italia nel 2024 ma lanciato globalmente nel 2023, non cambia. Di conseguenza, il tablet riceverà solo 3 major update di Android, fermandosi, quindi, ad Android 16. Le patch di sicurezza, invece, continueranno per 5 anni dopo il lancio, con aggiornamenti che arriveranno, quindi, fino alla prima metà del 2028.

7 anni per i nuovi Pixel

Già dallo scorso anno, Google ha ampliato in modo significativo il supporto software per i suoi smartphone Pixel. Tutti i nuovi modelli arrivati sul mercato a partire dai Pixel 8 e 8 Pro, infatti, possono beneficiare di 7 anni di aggiornamenti di Android e di patch di sicurezza. I modelli in questione sono:

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro

Pixel 9

Pixel 9 Pro Fold (non disponibile in Italia)

Pixel 8 Pro

Pixel 8

Pixel 8a

I 7 anni di aggiornamenti rappresentano il massimo garantito da un produttore di smartphone Android, almeno al momento. Oltre Google, anche Samsung (ma solo per i suoi top di gamma) garantisce fino a 7 anni di aggiornamenti sugli smartphone Galaxy. Tempistiche simili sono disponibili anche per gli iPhone: attualmente, infatti, iOS 18 è disponibile per iPhone XR, XS e XS Max, modelli arrivati sul mercato nel corso del 2018.