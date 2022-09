Google Maps diventa sempre più potente con queste 3 novità

Google continua senza sosta a sviluppare Maps, uno dei suoi prodotti che cambiano e crescono con un ritmo maggiore negli ultimi anni. Le ultime novità sono dei potenziamenti di funzioni già annunciate e in parte implementate su larga scala e si basano anche sulla realtà aumentata. Una tecnologia, quest’ultima, che su Maps ha un potenziale enorme perché Maps, in fin dei conti, è il prodotto più "reale" tra tutti quelli di Google.

Che cos’è l’Immersive View su Google Maps

La funzione di visione immersiva o Immersive View è stata annunciata lo scorso maggio durante l’evento Google IO. Grazie all’Intelligenza Artificiale la visione classica della Street View viene potenziata con il 3D e mostra immagini tridimensionali di molti famosi monumenti, permettendo all’utente una sorta di visita virtuale.

Molto presto alle immagini saranno aggiunte anche informazioni in tempo reale, come il meteo e la densità del traffico veicolare. Le prime metropoli a beneficiare di queste funzionalità sono Los Angeles, Londra, New York, San Francisco e Tokyo a cui seguiranno molte altre città in futuro.

Google Maps amplia la ricerca in Live View

Live View sarà potenziato dalla funzione di ricerca che consentirà, grazie all’uso della fotocamera dello smartphone, di esplorare i punti di interesse in una zona. Grazie alla realtà aumentata sarà più facile scoprire nuovi negozi, ristoranti, bancomat, cinema, palestre e altro.

Nei prossimi mesi, la ricerca con Live View sarà lanciata a Londra, Los Angeles, New York Parigi, San Francisco e Tokyo.

Google Maps potenzia la ricerca di quartiere

Nell’ottica di estendere agli utenti maggiori servizi che includano la modalità "vicino a me", nei prossimi mesi sarà lanciata a livello globale la funzione Neighborhood Vibe, utile per scoprire cosa c’è di interessante in un quartiere. Saranno segnalati i luoghi più popolari o di tendenza, mostrando foto e recensioni attinenti e altre informazioni utili per l’utente.