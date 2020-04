Google Maps si aggiorna con nuove funzioni per il Covid-19

Sarà che anche Google ha capito che il tempo necessario ad uscire dalla pandemia di coronavirus è ancora lunga, sarà che il virus sta iniziando a circolare pesantemente anche negli Stati Uniti, ma anche Maps è stato aggiornato con nuove funzionalità dedicate proprio al Covid-19.

Niente di esaltante e niente di rivoluzionario, ma di certo qualcosa di nuovo per Maps basandosi su funzionalità che erano già disponibili da tempo e sull’enorme database di esercizi commerciali costruito da Google nel corso degli anni. Le novità consistono in delle semplici etichette e in un nuovo tasto ben visibile all’apertura dell’app di Google Maps, sia quella per Android che quella per iOS. Le etichette sono delle scorciatoie, il tasto è un link a Google News. Quest’ultimo, a dire il vero, sembra di utilità molto discutibile. Ma vediamo nel dettaglio le novità di Google Maps per il coronavirus.

Google Maps: le nuove etichette

Quando l’utente apre l’app di Google Maps adesso vede, nella parte alta, una serie di etichette: “Asporto“, “A domicilio“, “Farmacie“, “Alimentari“. A queste si aggiungono altre etichette, già introdotte in passato, come quelle “Benzinai” e “Hotel“. Come è immaginabile, facendo tap su una di queste etichette vengono evidenziate sulla mappa tutte le attività relative in zona. Premendo su “A domicilio” verranno mostrati tutti i negozi che fanno consegne a casa. Facendo tap su “Asporto” verranno mostrate tutte le attività commerciali (soprattutto ristorazione) presso le quali possiamo comprare qualcosa e portarcelo a casa. Da notare che le novità di Google Maps non rispecchiano esattamente le disposizioni dei decreti italiani che, ad esempio, non permettono ai ristoranti di vendere cibo da asporto ma solo a domicilio.

Google Maps: la copertura sulle notizie

Oltre alle nuove etichette, nella Home di Google Maps è comparso anche un nuovo tasto: “Coronavirus (COVID-19) Leggi le ultime informazioni su Google News“. Facendo tap sul pulsante l’utente esce dall’app di Maps e viene inviato, tramite il browser predefinito, alla pagina di notizie sul coronavirus di Google News. Anche in questo caso non c’è nulla di nuovo e, francamente, si fa fatica a comprendere per quale motivo tale tasto sia stato inserito anche su Google Maps. Molto più utile e coerente con l’uso medio di Maps sarebbe stato, ad esempio, un link ad una lista degli spostamenti consentiti e vietati dai singoli decreti nazionali, in giro per il mondo.