Google Pixel 6, con uno sconto così è un vero affare

Nel mondo degli smartphone sono pochi i dispositivi che realmente hanno saputo fare la differenza e portare sul mercato una tecnologia davvero innovativa. Di solito è molto più semplice per le aziende lanciare sul mercato telefoni "consumer", adatti cioè a un pubblico più generalista che, magari ha bisogno di potenza, ma che non è in cerca di quel qualcosa di particolare che può davvero stravolgere il settore.

Tra i modelli più influenti degli ultimi anni troviamo certamente il Google Pixel 6, il primo device di Big G a utilizzare un chip proprietario e che ha saputo sfruttare al meglio l’immenso ecosistema dell’azienda di Mountain View, diventandone un tassello fondamentale. E se oltre a una scheda tecnica di ottimo livello aggiungiamo anche gli sconti su Amazon, passare oltre è impossibile e bisogna necessariamente cliccare su Acquista Ora.

Google Pixel 6: scheda tecnica

Google Pixel 6 ha un display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ (1,080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. A protezione dello schermo un vetro Gorilla Glass Victus, la soluzione ideale per tenerlo al sicuro da graffi e danni accidentali.

Il processore è un Google Tensor a cui si affiancano, in questo caso, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (ƒ/2.0).

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, l’Ultra-Wide Band (UWB) e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS. Presente, naturalmente, anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria ha una capacità di 4.600 mAh con ricarica cablata da 30 W, ricarica wireless e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 12 che, alla prima accensione, si aggiornerà in automatico a Android 13. Presente infine la certificazione IP68, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche per brevi immersioni.

Google Pixel 6: l’offerta su Amazon

Google Pixel 6 è uno smartphone top di gamma che, seppur di precedente generazione, riesce ancora a soddisfare pienamente l’utente, grazie a una scheda tecnica dalle grandi potenzialità e dall’ormai ben nota attenzione di Google verso qualsiasi dettaglio. Parliamo del dispositivo che ha dato vita alla "rivoluzione" dei Pixel lanciati da Google, che per la prima volta ha al suo interno un chip Tensor proprietario, capace di grandi performance tenendo sotto controllo, allo stesso tempo, l’autonomia, grazie a un sistema di gestione della batteria smart, che si adatta perfettamente all’utente e a come utilizza questo telefono.

Il prezzo di listino è di 649 euro, non proprio bassissimo per uno dispositivo uscito ormai nel 2021, ma sicuramente giustificabile dall’ottima scheda tecnica. Tuttavia, grazie all’offerta su Amazon il prezzo scende a 429,91 euro (-33%, -219,09 euro), uno sconto molto interessante che permette di portare a casa uno smartphone dalle grandi potenzialità

