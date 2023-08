Google Pixel 6a: uno sconto così è un affare per tutti

Fonte foto: Google

Gli smartphone di fascia media si distinguono sul mercato per due motivi principali: una scheda tecnica dalle buone performance e un prezzo relativamente contenuto. Per questo motivo, non sorprende che sempre più utenti scelgano soluzioni del genere, soprattutto se si cerca uno smartphone fatto per durare nel tempo e che sappia offrire quel qualcosa in più rispetto alla concorrenza.

È il caso del Google Pixel 6a, lo smartphone "economico" della famiglia di device di Big G che grazie all’offerta Amazon arriva sull’e-commerce a poco più di 350 euro, un’occasione irripetibile per chi ha bisogno di un telefono nuovo e non vuole spendere un capitale.

Google Pixel 6a: scheda tecnica

Google Pixel 6a ha un display OLED da 6,1 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 60 Hz. Presente anche un vetro Gorilla Glass 3, che protegge il display da graffi, urti e cadute accidentali. Il processore è un Google Tensor con affiancato dal chip di sicurezza Titan M2. Al loro fianco 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, non espandibili.

Il comparto fotografico è composto da un sistema a due fotocamere, con un sensore principale da 12,2 MP (f/1.7) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e uno ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2). La fotocamera per i selfie, invece, è da 8 MP (f/2.0). Tra le connessioni abbiamo naturalmente il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.1 e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria ha una capienza da 4.400 mAh, con ricarica cablata da 18W. Da sottolineare la presenza del sistema Adaptive Battery, una soluzione molto interessante che analizza le abitudini dell’utente e riesce ad ottimizzare i consumi e l’autonomia. Il sistema operativo è Android 13 coni consueti di tre anni di aggiornamenti di sistema e cinque anni di patch per la sicurezza promessi da Google, cosa che permetterà a questo smartphone di ricevere anche Android 14 all’uscita.

Google Pixel 6a: l’offerta su Amazon

Google Pixel 6a è uno smartphone decisamente interessante, con una scheda tecnica di buon livello e, naturalmente, tutte le garanzie offerte da Google per ogni suo device sul mercato. Non è solo di un telefono dalle grandi potenzialità, ma rappresenta anche l’occasione perfetta per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al vasto ecosistema di Big G, scegliendo un dispositivo che non costi una fortuna ma che sappia sfruttare tutta la migliore tecnologia (di passata generazione) del colosso di Mountain View.

Il prezzo di listino è di 459 euro ma, grazie all’offerta di Amazon il prezzo scende a 359 euro (-22%, –100 euro), e con uno sconto del genere, non si può assolutamente passare oltre.

