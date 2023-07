Fonte foto: Mr.Mikla / Shutterstock

Nel panorama degli smartphone intermedi, ci sono dispositivi che spiccano più di altri grazie a una scheda tecnica di buon livello che può anche giustificare un prezzo non proprio contenuto. Tuttavia, a lungo andare, questi smartphone tenderanno a somigliarsi tutti, lasciando insoddisfatto l’utente alla ricerca di quel qualcosa in più.

Non è questo il caso questo del Google Pixel 6a, il dispositivo "economico" di Google, con specifiche tecniche di tutto rispetto e dell’ormai classico look che caratterizza tutti i device dell’azienda di Mountain View. Grazie all’ottima offerta Amazon è possibile acquistare questo smartphone sotto i 400 euro e a questo prezzo è impossibile non lasciarsi tentare.

Google Pixel 6a – Chip Google Tensor – Versione 6/128 GB

Google Pixel 6a: scheda tecnica

Il Google Pixel 6a ha un display OLED da 6,1 pollici, con risoluzione Full HD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate fino a 60 Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Gorilla Glass 3, che lo tiene al sicuro da graffi e urti. Il processore è il Google Tensor, il primo realizzato dal colosso di Mountain View, con chip di sicurezza Titan M2. A questi si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di memoria per l’archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 12,2 MP (f/1.7)) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (ƒ/2.0). Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.1 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti elettronici tramite Google Pay.

La batteria è da 4.420 mAh, con ricarica via cavo da 18 W e sistema Adaptive Battery, che analizza le abitudini dell’utente per ottimizzare l’autonomia dello smartphone. Il sistema operativo è Android 12, aggiornato ad Android 13 alla prima accensione, con i canonici 5 gli anni di aggiornamenti garantiti da Google per tutti i suoi dispositivi.

Infine è presente anche la certificazione IP67, che attesta la resistenza di questo dispositivo alla polvere e dall’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Google Pixel 6a: l’offerta su Amazon

Il Google Pixel 6a è il dispositivo economico della serie 6 dei Pixel prodotti da Big G, ma non per questo è meno affidabile rispetto ai fratelli maggiori. Si tratta di un telefono con una scheda tecnica più che discreta, caratterizzato, oltretutto, dalla garanzia di qualità ben nota a tutti coloro che scelgono i prodotti del colosso di Mountain View.

Il prezzo di listino è di 459 euro, non proprio basso per un dispositivo che ormai comincia ad avere qualche anno, ma comunque giustificato dalle più che discrete prestazioni di questo telefono. Tuttavia, grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 6a in super offerta a 359 euro (-22%, -100 euro) e con uno sconto così, trovare di meglio proprio non è possibile.

