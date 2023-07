Google Pixel 6a è lo smartphone da comprare oggi: sconto super

Fonte foto: Mr.Mikla / Shutterstock

Nel mondo degli smartphone di fascia media, alcuni brand più di altri hanno saputo fare la differenza, conquistando il cuore degli utenti con dispositivi potenti e dal look accattivante. Tra questi dispositivi c’è sicuramente il Google Pixel 6a, nato come alternativa "a buon mercato" rispetto ai modelli standard e Pro ma diventato, di fatto, tra i prodotti più apprezzati di sempre nel mondo Android.

Parliamo di telefoni caratterizzati da una scheda tecnica di livello ma con un prezzo parecchio più basso rispetto ai modelli standard e Pro, proprio per permettere a tutti di avvicinarsi all’ecosistema di Google ma senza spendere cifre esorbitanti. Grazie a Amazon, poi, per le prossime ore il Google Pixel 6a è disponibile con uno sconto davvero irripetibile, arrivando poco sotto i 350 euro. Con un’offerta del genere non c’è tempo da perdere e non bisogna pensarci troppo prima di cliccare su "Acquista ora".

Google Pixel 6a – Processore Google Tensor – Versione 6/128 GB

Google Pixel 6a: scheda tecnica

Il Google Pixel 6a ha un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate fino a 60 Hz. A protezione del display troviamo un vetro Gorilla Glass 3, utile per prevenire graffi e rotture improvvise. Il processore è un Tensor con l’ormai ben noto chip di sicurezza Titan M2. A questo 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende sensore principale da 12,2 MP (f/1.7) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare (f/2.2) da 12 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.1 e i vari sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Presente, naturalmente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria è da 4.400 mAh, con ricarica cablata da 18W e sistema Adaptive Battery, che analizza le abitudini di utilizzo dell’utente e ottimizza l’autonomia. Il sistema operativo è Android 13.

Google Pixel 6a: l’offerta su Amazon

Il Google Pixel 6a è un ottimo smartphone, completo e con una scheda tecnica molto interessante, la scelta ideale per chi vuole muovere i primi passi tra i prodotti di Big G ma senza acquistare device di fascia superiore che possono raggiungere anche cifre importanti.

Pur essendo il modello economico della serie 6 dei Google Pixel, questo smartphone incarna a tutti gli effetti il meglio della tecnologia dell’azienda di Mountain View dell’anno scorso mantenendo comunque un prezzo estremamente competitivo.

A prezzo di listino è possibile acquistare il Google Pixel 6a a 459 euro ma, grazie all’ottima offerta di Amazon il prezzo scende in picchiata a 349 euro (-24%, -110 euro), uno sconto davvero irripetibile che non bisogna assolutamente lasciarsi sfuggire.

