Tra meno di un mese Google presenterà i suoi nuovi smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro e tutti i rumor concordano nel dire una cosa: avranno prezzi molto più alti degli attuali Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Ciò vuol dire, molto probabilmente, che non assisteremo a breve ad una discesa dei prezzi dei modelli della serie 7, cosa che invece in molti speravano e attendevano.

Pixel 7, anche in versione non Pro, è infatti un ottimo smartphone che ha due caratteristiche che lo distinguono da tutti gli altri: è la pura espressione dell’idea Google di Android e, soprattutto, è un vero e proprio cameraphone.

Purtroppo, però, non costa pochissimo e, per di più, in Italia è arrivato tardi e in pochi esemplari. Su Amazon, però, al momento c’è un’ottima offerta su Google Pixel 7, con il prodotto venduto e spedito da Amazon UK ma assolutamente utilizzabile senza problemi anche in Italia.

Google Pixel 7 – Processore Tensor G2 – 8/128 GB

Google Pixel 7: caratteristiche tecniche

Google Pixel 7 è uno smartphone con schermo OLED da 6,3 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate da 90 Hz (valore inferiore alla media, ma che non abbassa la qualità di visualizzazione).

Il processore è sviluppato direttamente da Google e prodotto da Samsung: è il Tensor G2, affiancato da un coprocessore di sicurezza Titan M2, da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Le fotocamere posteriori sono due: la principale da 50 MP e la grandangolare da 12 MP. La frontale è da 10,5 MP. Non bisogna farsi fuorviare da queste caratteristiche tecniche non di ultima generazione, perché Google ha lavorato moltissimo sull’ottimizzazione software.

Il risultato è un punteggio elevatissimo ottenuto da Google Pixel 7 su DxOMark, piattaforma francese specializzata nei test sulle fotocamere. Pixel 7 ha ottenuto 140 punti, piazzandosi al quattordicesimo posto a livello globale.

Per capire di che numeri stiamo parlando: iPhone 14 Pro Max è ottavo, con 147 punti (solo 7 in più), ma solo perché ha lo zoom ottico fisico mentre Pixel 7 ha uno zoom software (ottimo, fino a 8X).

Poi c’è la famosa "Pixel Experience", l’esperienza d’uso tipica dei Pixel che sono dotati di un sistema operativo Android "puro" e senza personalizzazioni di terze parti, ma con tutte le ultime novità sviluppate da Google (che arrivano sempre prima sui Pixel e poi sugli altri telefoni) e con ben 5 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti.

Google Pixel 7: l’offerta Amazon

Per alcuni mesi Google Pixel 7 non è stato venduto ufficialmente in Italia. Questo ha spinto molti venditori a importarlo da altri mercati, per soddisfare la richiesta italiana. Anche Amazon lo ha fatto, con importazioni da Germania o Regno Unito.

Per questo motivo, ancora oggi, è disponibile qualche telefono proveniente da Amazon UK, ma venduto su Amazon Italia con le tradizionali regole italiane, garanzia europea e tutto ciò a cui siamo abituati quando compriamo su Amazon.

Il prezzo di listino di Pixel 7 è alto, pari a 649 euro, ma Amazon lo vende oggi a 484 euro (-165 euro). Per capire quanto questo prezzo sia un affare basta ricordarsi che Google Pixel 7a (il "fratello piccolo" di Pixel 7) in Italia costa 509 euro.

