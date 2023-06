Google Pixel 7: con questa offerta Amazon è da prendere al volo

Acquistare uno smartphone di fascia media vuol dire, spesso, scendere a compromessi e accontentarsi di specifiche tecniche discrete, a fronte di prezzi sempre più alti. Si tratta certamente di dispositivi con buone performance, perfetti anche per la produttività, ma è innegabile che il generale aumento di prezzi abbia cambiato il settore della telefonia, spingendo i dispositivi di questa categoria verso la fascia di prezzo più alta.

Nel caso del Google Pixel 7, invece, l’azienda di Mountain View non ha voluto compromessi e ha realizzato uno smartphone completo, affidabile e dalle performance di alto livello. Se a questo aggiungiamo l’offerta di Amazon che permette di risparmiare quasi 100 euro sull’acquisto di un nuovo Pixel, difficilmente si può trovare di meglio sul mercato.

Google Pixel 7 – Chip Tensor G2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 7: scheda tecnica

Google Pixel 7 ha un display AMOLED da 6,3 pollici, con risoluzione 1.080×2.400 pixel e refresh rate a 90 Hz. A protezione del display troviamo un vetro Gorilla Glass Victus , usato per proteggere anche la parte posteriore dello smartphone.

Il processore, come ben noto, è il Google Tensor G2 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione. Presente anche il chip per la sicurezza Titan M2 usato per tenere al sicuro lo smartphone e i dati più sensibili dell’utente (come quelli per l’autenticazione biometrica) da qualsiasi tipo di attacco esterno.

Il comparto fotografico è veramente ottimo, per un medio gamma: ha un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con stabilizzatore ottico (OIS) e uno ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 10,8 MP (f/2.2).

Sul fronte delle connessioni troviamo, ovviamente, il 5G, il WiFi 6e, il Bluetooth 5.2 e i moderni sistemi di rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente anche il chip NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le carte elettroniche (come la CIE).

La batteria è da 4.355 mAh con ricarica cablata e wireless da 20W. Naturalmente il sistema operativo è Android 13 "stock", una versione praticamente "nuda" del software di Google, senza nessun tipo di personalizzazione che potrebbe rallentare le performance dello smartphone. Non mancano, naturalmente i canonici cinque anni di aggiornamenti garantiti da Google.

Sempre in materia di esclusive offerte da Big G, tutti i possessori di smartphone Pixel hanno l’accesso in anticipo ad aggiornamenti e nuove funzioni del sistema operativo e alla VPN gratuita.

Infine il Pixel 7 ha la certificazione IP68 che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e alle brevi immersioni in acqua.

Google Pixel 7: l’offerta Amazon

Il Google Pixel 7 è un ottimo smartphone di fascia medio-alta, adatto a coloro che sono alla ricerca di un telefono performante e che garantisca il pieno accesso alle applicazioni e alle novità dell’ecosistema di Google.

Il prezzo di listino è di 649 euro, non proprio basso ma giustificabile dall’ottima scheda tecnica e della grande attenzione per la qualità che ha sempre caratterizzato Big G. Grazie all’offerta Amazon, però, è possibile risparmiare qualcosa e acquistare lo smartphone a 562,59 (-13%, – 86,41 euro), uno sconto decisamente interessante da non lasciarsi sfuggire.

