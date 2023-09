Quando Google ha presentato i suoi smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro, più o meno un anno fa, ha stupito tutti per l’elevato grado di tecnologia e intelligenza messi a disposizione degli utenti, soprattutto per quanto riguarda la fotografia computazionale. Ma ha stupito tutti anche per il prezzo dei due dispositivi, ormai molto vicino a quello dei top di gamma degli altri brand.

Pixel 7 Pro, così, è diventato per molti un oggetto del desiderio, un sogno irrealizzabile per chi ama fare le foto con lo smartphone. Oggi, però, questo sogno diventa più accessibile grazie ad Amazon, che taglia il prezzo di 100 euro esatti su dei Pixel 7 Pro che, tra l’altro, sono venduti e spediti da Amazon stessa.

Google Pixel 7 Pro – Google Tensor G2 – Versione 12/128 GB

Google Pixel 7 Pro: scheda tecnica

Google Pixel 7 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione 1.440×3.120 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo troviamo un vetro Gorilla Glass Victus.

Il processore è il Tensor G2, a cui si affianca a un Titan M2 sviluppato per migliorare la sicurezza degli smartphone di Google. Entrambi questi chip sono progettati direttamente da Big G. Al fianco dei processori, in questo caso specifico, abbiamo 12 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione non espandibile.

Il comparto fotografico, come è noto, è il piatto forte: un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) e un teleobiettivo con zoom 5X da 48 MP (f/3.5) con OIS. La fotocamera frontale, invece, è da 10.8 MP (f/2.2).

A questi sensori fisici, di ottima qualità, Google aggiunge una raffinatissima intelligenza artificiale che, non è esagerato dirlo, fa veramente miracoli.

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6E, Il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.2, il chip per l’Ultra-Wide Band e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti. Presente anche un chip per l’NFC indispensabile per i pagamenti contactless tramite Google Pay e per leggere le schede elettroniche.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh con ricarica cablata a 30 W, ricarica wireless a 30 W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 13 con i ben noti cinque anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti da Google su tutti i suoi dispositivi.

Infine è presente la certificazione IP68, che attesta la resistenza del telefono contro polvere e acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Google Pixel 7 Pro: l’offerta su Amazon

Google Pixel 7 Pro è uno smartphone top di gamma che, al momento, rappresenta il modello di punta di Big G, integrando al suo interno buona parte della migliore tecnologia sul mercato e, chiaramente, il ben noto chip sviluppato dal colosso di Mountain View.

Il prezzo di listino è di 899 euro, che sono tanti, ma grazie all’offerta su Amazon si scende fino a 799 euro (-11%, -100 euro).

