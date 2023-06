Google Pixel 7 Pro: Amazon taglia il prezzo del top di gamma

Acquistare uno smartphone top di gamma vuol dire essenzialmente scegliere un dispositivo che abbia una scheda tecnica di altissimo livello e, ovviamente, un prezzo non proprio contenuto. Del resto, si tratta di strumenti professionali che possono essere utilizzati tranquillamente anche per la produttività e per il lavoro e, in questo senso, cercare di risparmiare qualcosa non è mai una scelta che paga.

Tra gli smartphone di fascia alta più interessanti, spicca sicuramente il Google Pixel 7 Pro, il telefono prodotto dal colosso di Mountain View, che racchiude al suo interno buona parte della migliore tecnologia attualmente disponibile. Su Amazon è disponibile in super offerta ben al di sotto del prezzo di listino e per chi è in procinto di acquistare un top di gamma, questa potrebbe essere l’occasione perfetta.

Google Pixel 7 Pro – Chip Google Tensor G2 – Versione 12/128 GB

Google Pixel 7 Pro: scheda tecnica

Il Google Pixel 7 Pro ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione 1.440×3.120 pixel e refresh rate a 120 Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Gorilla Glass Victus, che tiene al sicuro il telefono da urti e cadute.

Il processore usato da Google è il ben noto Tensor G2, a cui si affianca a un processore Titan M2 (entrambi prodotti da Big G), che ha il compito di migliorare la sicurezza degli smartphone. Per questa versione del Pixel 7 Pro abbiamo 12 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione non espandibile.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) e un teleobiettivo con zoom 5X da 48 MP (f/3.5) con OIS. La fotocamera frontale, invece, è da 10.8 MP (f/2.2).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6E, Il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.2 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il Google Pixel 7 Pro ha anche un chip per l’NFC indispensabile per i pagamenti contactless tramite Google Pay. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 30W, ricarica wireless a 30W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 13 con i classici cinque anni di aggiornamenti garantiti da Google.

Infine il telefono ha la certificazione IP68, che attesta la resistenza del dispositivo contro polvere e acqua.

Google Pixel 7 Pro: l’offerta su Amazon

Il Google Pixel 7 Pro è un vero top di gamma che punta tutto su caratteristiche tecniche all’avanguardia, che permettono all’utente di utilizzare questo smartphone in qualsiasi circostanza, dall’intrattenimento alla produttività. A fronte di questo, non stupisce che il prezzo di listino sia di 899 euro, non proprio contenuto. Fortunatamente, grazie all’offerta Amazon è possibile risparmiare parecchio e acquistare il telefono a 783,25 euro (-13%, – 115,75 euro). Un top di gamma con uno sconto del genere va comprato senza alcun dubbio.