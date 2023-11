Google Pixel 7a, lo smartphone di Big G al minimo storico su Amazon

Fonte foto: Google

Acquistare un Google Pixel non vuol dire solamente scegliere uno smartphone dalle grandi potenzialità, realizzato con la migliore tecnologia Made By Google, vuol dire anche portare a casa un dispositivo pienamente integrato con tutto l’ecosistema delle app e delle funzionalità di Big G. Naturalmente a caratteristiche del genere non può che corrispondere un prezzo elevato.

Tra i modelli più recenti, Google ha portato sul mercato il Pixel 7a, considerato un’alternativa "economica" alla serie "regolare", ma con tutte le specifiche tecniche ben note agli amanti del colosso della tecnologia. Con gli sconti su Amazon, per le prossime ore questo telefono arriva in super offerta, toccando il minimo storico e scendendo sotto i 450 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire

Google Pixel 7a - Cellulare 5G Android Sbloccato con Grandangolo e Batteria che Dura 24 Ore - 128GB - Grigio Antracite

Google Pixel 7a: scheda tecnica

Google Pixel 7a ha uno schermo OLED da 6,1 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. A protezione dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 3, pronto a resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna.

Il processore è il Tensor G2 affiancato dal co-processore per la sicurezza Titan M2 (entrambi realizzati da Google) a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, non espandibili.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP (f/1.89) e uno ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2), entrambi con stabilizzazione ottica dell’immagina (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS). La fotocamera frontale, invece, è da 13 MP (f/2.2).

Sul fronte della connettività abbiamo: il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2 Gen 2 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Galileo, QZS e BeiDou. Presente naturalmente anche il chip per l’NFC da utilizzare per i pagamenti contactless (tipo Google Pay) e per leggere le schede elettroniche.

La batteria ha una capacità di 4.385mAh con ricarica cablata 18W e ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 13, con i ben noti 5 anni di aggiornamenti garantiti da Google.

Infine il dispositivo ha la certificazione IP67, che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Google Pixel 7a: l’offerta Amazon

Google Pixel 7a è lo smartphone "low-cost" di casa Google, pur mantenendo buona parte delle specifiche tecniche già viste fratelli maggiori della serie Pixel 7. Questo smartphone nasce per essere qualitativamente impeccabile e, nonostante qualche ovvia rinuncia per abbassare il prezzo, rimane comunque un dispositivo dalle grandi potenzialità e con una scheda tecnica di alto livello, completa e molto versatile.

Il prezzo di listino di questo device è di 599 euro, un po’ alto trattandosi di un modello "economico" ma sicuramente giustificabile dalla grandissima qualità del prodotto e dalle moltissime attenzioni che Big G ha messo nel suo sviluppo. Fortunatamente, grazie all’ottima offerta Amazon il prezzo scende fino a 446 euro (-12%, -153 euro) e uno sconto così rappresenta un’occasione davvero unica per portare a casa un vero e proprio top di gamma con uno sconto mai visto.

Google Pixel 7a - Cellulare 5G Android Sbloccato con Grandangolo e Batteria che Dura 24 Ore - 128GB - Grigio Antracite