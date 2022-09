Google Pixel 7 sarà quasi uguale a Pixel 6

In attesa dell’evento Made by Google del prossimo 6 ottobre, le tessere del puzzle che riguardano la scheda tecnica dei nuovi smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro, iniziano a restituire un’identità più precisa.

Il leaker Yoghesh Brar, di solito affidabile, svela quello che secondo lui sarebbero i due identikit tecnici del Google Pixel 7 Pro e Google Pixel 7: praticamente identici a quelli degli attuali Pixel 6 e 6 Pro, fatto salvo il nuovo chip Tensor G2 che, però, anche lui sarebbe molto simile al Tensor G1 della gamma Pixel 6.

Google Pixel 7 Pro e Pixel 7: come sarebbero

I due nuovi smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro hanno in comune il chip Tensor G2 che sarà, secondo voci non ufficiali, migliore del SoC Tensor di prima generazione ma senza cambiamenti significativi nell’architettura.

Pixel 7 Pro sarebbe abbinato a 12 GB di memoria RAM e due tagli di memoria di archiviazione, 128 o 256 GB e avrebbe un display OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, esttemente come Pixel 6 Pro.

I sensori fotografici sul retro sarebbero tre nella combinazione 50 MP per il principale, 12 MP per l’ultra grandangolare e 48 MP per il teleobiettivo, esattamente come su Pixel 6 Pro. Resta invariata anche la fotocamera anteriore.

La batteria avrebbe una capacità pari a 5.000 mAh con ricarica a 30 W, ancora una volta valori identici a Pixel 6 Pro.

Il Pixel 7 standard, invece, avrebbe sempre il processore Tensor G2, ma 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Proprio come Pixel 6 non Pro.

Il display resterebbe di tipo OLED FHD+ da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Sul retro la fotocamera principale sarebbe un sensore da 50 MP abbinato a un sensore da 12 MP ultra grandangolare, mentre la fotocamera anteriore sarebbe da 11 MP. Tutti dati tecnici identici a quelli di Pixel 6 standard.

La batteria avrebbe una capacità di 4.700 mAh (un pizzico più grande di quella di Pixel 6), con ricarica da 30 W (proprio come Pixel 6).

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro: i prezzi

Se queste indiscrezioni si riveleranno accurate, allora Pixel 7 sarà quasi identico a Pixel 6 e Pixel 7 Pro sarà quasi identico a Pixel 6 Pro. Potremmo definire i prossimi smartphone di Google come delle versioni "Plus" di quelle attuali.

Il prezzo, per questo, farà tutta la differenza nel giudizio finale perché già i modelli attuali non sono particolarmente economici: Pixel 6 costa 649 euro e Pixel 6 Pro costa 899 euro. Di certo, invece, sappiamo che Pixel 7 e Pixel 7 Pro saranno presentati tra pochissimo: la data è fissata per il 6 ottobre.