Google Pixel 8, il top di gamma di Big G a un prezzo irripetibile

Fonte foto: Gabo_Arts / Shutterstock

Gli attuali smartphone di riferimento di Google sono i device della serie Pixel 8, dispositivi con un’ottima scheda tecnica, pronti a portare gli utenti nel cuore dell’ecosistema del colosso della tecnologia.

Si tratta, naturalmente, di veri e propri top di gamma, sviluppati solo con il meglio della tecnologia di Big G e nati con l’obiettivo di sfruttare al meglio Android e tutte le funzionalità che vi ruotano attorno, incluse le nuove applicazioni basate sull’intelligenza artificiale che il colosso di Mountain View ha portato sul mercato.

Con le offerte Amazon il prezzo di questo smartphone arriva poco sopra i 650 euro, un’occasione irripetibile che gli appassionati di tecnologia apprezzeranno sicuramente.

Google Pixel 8 – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 8: scheda tecnica

Il display di Google Pixel 8 è un OLED che misura 6,2 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), frequenza d’aggiornamento variabile fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 2.000 nit. A protezione del pannello un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore in dotazione un Google Tensor G3 a cui si affianca un chip di sicurezza Titan M2. Per questa specifica offerte abbiamo, poi, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, non espandibile.

Sul retro del dispositivo ci sono due fotocamere¸la principale è da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS), la seconda invece è una ultra-grandangolare da 12 MP. La selfiecamera è da 10,5 MP. Come sempre, sui Pixel, Google ha ottimizzato in modo eccezionale la resa dei sensori grazie all’uso di algoritmi sofisticatissimi, che permettono a Google Pixel 8 di fare foto bellissime.

Sul fronte delle connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2, l’Ultra Wide Band, l’NFC e le diverse opzioni per la geolocalizzazione. La batteria è da 4.575 mAh con ricarica cablata da 24 W e ricarica wireless da 20 W. Il sistema operativo è Android 14.

Google Pixel 8: l’offerta su Amazon

Google Pixel 8, insieme al Pixel 8 Pro, è l’attuale top di gamma di Big G, uno smartphone dalle grandi potenzialità, specialmente come cameraphone e "AI phone", e in più offre l’esperienza Android pura, che piace a moltissime persone.

Fanno la differenza in questo dispositivo l’ottimo processore sviluppato direttamente dal colosso di Moutain View, in collaborazione con Samsung, l’ottimo schermo OLED e il comparto fotografico con soli due sensori ma entrambi realmente utilizzabili per realizzare scatti di qualità.

Oltretutto, acquistando un Pixel gli utenti ottengono anche una serie di vantaggi legati all’ecosistema di Google, come ad esempio l’accesso prioritario agli aggiornamenti rilasciati dal colosso della tecnologia.

Di listino questo smartphone costa 799 euro, ma grazie alle offerte Amazon si scende fino a 653,07 euro (-18%, -145,93 euro). Uno sconto davvero ottimo, che avvicina il prezzo di questo telefono alla fascia media del mercato.

