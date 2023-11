Fonte foto: Google

Nel mercato degli smartwatch ci sono alcuni device che hanno saputo fare la differenza, conquistando l’utenza con decine di funzionalità interessanti e schede tecniche dalle grandi potenzialità. Tra questi, naturalmente, c’è il Google Pixel Watch, sviluppato dal colosso della tecnologia per integrarsi perfettamente con l’intero ecosistema dell’azienda di Mountain View.

Parlando di un dispositivo di fascia alta, il prezzo non è proprio bassissimo, tuttavia per le prossime ore grazie agli sconti su Amazon si può portare a casa questo smartwatch a un prezzo molto interessante, che potrebbe fare la gioia di molti.

Google Pixel Watch: scheda tecnica

Google Pixel Watch ha un display AMOLED da 1,2 pollici, con risoluzione 450×450 pixel e funzione always-on. A protezione dello schermo abbiamo un vetro Corning Gorilla Glass 3D, sviluppato appositamente per i dispositivi indossabili, che lo tiene al sicuro da graffi e urti accidentali.

Il processore è un Samsung Exynos 9110, a bordo dello smartwatch trova posto anche un co-processore Cortex M33 a basso consumo, da utilizzare per le attività più leggere. Al fianco dei chip abbiamo 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna.

Il sistema operativo è Wear OS, che permette all’utente di accedere al vastissimo ecosistema di applicazioni di Google ottimizzate appositamente per i dispositivi indossabili tra cui Google Maps, Google Pay (per pagare tramite NFC) e molto altro. Naturalmente il wearable è compatibile anche con Google Assistant.

Tra le funzionalità di questo dispositivo per il monitoraggio dei parametri vitali c’è la possibilità di misurare la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Non mancano nemmeno le opzioni per il monitoraggio della qualità del sonno e dei livelli di stress dell’utente.

Per quanto riguarda l’attività fisica, invece, Google Pixel Watch garantisce 40 modalità di allenamento differenti, incluso il nuoto (il device è impermeabile fino a 50 metri). Tutte queste caratteristiche sono state prese in prestito (a suo tempo) dai dispositivi Fitbit, l’azienda acquistata da Google nel 2019, e promettono grande precisione e affidabilità.

Non mancano nemmeno le funzioni più classiche di uno smartwatch, come la possibilità di ricevere le notifiche dallo smartphone, gestire la riproduzione dei contenuti multimediali e, grazie a microfono e altoparlante integrato, di rispondere alle chiamate senza il bisogno di prendere il telefono.

Tra le opzioni di connettività, questo modello in offerta è quello con solo WiFi. Oltre a questo troviamo il Bluetooth 5.0, il chip per l’NFC, e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite GPS, Glonass, Beidou e Galileo.

La batteria è da 294 mAh e, stando alle promesse di Google, dovrebbe garantire almeno 24 ore di utilizzo a patto di non esagerare con le varie funzioni. Per una ricarica completa, invece, sono necessari circa 60 minuti.

Google Pixel Watch: l’offerta su Amazon

Google Pixel Watch è uno smartwatch di fascia alta e, nonostante appartenga alla passata generazione di wearable di Google, è comunque uno dei dispositivi più potenti e versatili attualmente sul mercato.

Il prezzo di listino è di 411 euro, giustificabile naturalmente dalla scheda tecnica di cui sopra e dalla grandissima attenzione di Google per i dettagli. Tuttavia, grazie all’offerta Amazon si scende a 358,94 euro (-13%, -52,06 euro) lo sconto perfetto per portare a casa uno smartwatch dalle grandi potenzialità a un prezzo più ragionevole.

