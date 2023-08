Google Pixel Watch 2: come sarà il nuovo smartwatch di Google

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Google

Il Google Pixel Watch 2, stando alle indiscrezioni, dovrebbe arrivare sul mercato parallelamente ai Google Pixel 8, il prossimo autunno. Erede diretto del precedente Google Pixel Watch (in foto), i rumor su questo smartwatch sono stati molti nei mesi passati ma, grazie alla certificazione per Google Play Console (che attesta l’arrivo dei Servizi Google su questo device), è finalmente possibile scoprire di più sulla sua scheda tecnica, dove emerge chiaramente la volontà di Big G di portare sul mercato un orologio smart che migliora di molto quanto fatto in passato.

Google Pixel Watch 2: come sarà

Google Pixel Watch 2, stando alla certificazione Google Play Console, avrà un processore Qualcomm Snapdragon della serie W5 (che prende il posto dell’Exynos 9110) e 2 GB di RAM. La certificazione fa riferimento al Qualcomm SW5100 un codice che dovrebbe indicare un Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, anche se altre indiscrezioni parlano della Generazione 2 che ancora non è stata annunciata ufficialmente. Pur non essendoci ancora dati confermati su questo chip è facile immaginare che sarà orientato verso l’efficienza energetica e le prestazioni. Il W5 Gen 1, già visto su molti smartwatch di fascia alta, garantisce un’ottima autonomia rispetto a processori concorrenti (si parla di una durata della batteria di oltre il 50%).

Il display avrà una risoluzione di 383×384 pixel con densità dello schermo 320 ppi e, stando ai rumor sul web, dovrebbe essere un OLED da 1,2 pollici prodotto da Samsung (che prende il posto di BOE). A protezione dello smartwatch di nuovo un vetro Corning Gorilla Glass 3D, sviluppato appositamente per wearable, che lo terrà al sicuro da graffi e urti accidentali. Per la cassa di questo nuovo dispositivo, invece, Google avrebbe optato per l’alluminio, un materiale molto resistente ed estremamente leggero. Cambiano anche i cinturini (confermati dalla certificazione FCC) che dovrebbero essere quattro con il Plastic active strap, realizzato naturalmente in plastica, e altre tre versioni in metallo denominate Metal mesh, Metal link e Metal slim.

Stando sempre alla certificazione Google Play Console, il sistema operativo sarà Android 13, quindi questo smartwatch arriverà sul mercato con WearOS 4.

Secondo quanto riportato da Android Authority, invece, il Google Pixel Watch 2 avrà una batteria da 306 mAh (contro i 294 mAh della versione precedente) e, per la prima volta su un device indossabile, dovrebbe esserci anche un chip Ultra-Wideband. Infine, un altro rumor molto interessante riguarda i sensori, con lo smartwatch che dovrebbe avere nuove soluzioni per il monitoraggio della salute (prese “in prestito” dal Fitbit Sense 2), come il rilevamento dell’attività elettrodermica, che viene utilizzato per tenere sotto controllo i livelli di stress dell’utente.

Google Pixel Watch 2: quando arriva

Al momento, secondo le indiscrezioni in rete, il nuovo smartwatch di Google dovrebbe arrivare sul mercato a ottobre, al fianco dei Google Pixel 8, anche se il colosso di Mountain View non ha ancora fornito informazioni ufficiali. Viste comunque le certificazioni trapelate, il lancio dovrebbe essere imminente, per cui non resta che attendere la data ufficiale.