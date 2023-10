Tra le ultime novità della gamma Pixel non ci sono solo i nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. La casa americana, infatti, oltre agli smartphone ha presentato anche il nuovo Google Pixel Watch 2, evoluzione del modello precedente con diverse novità, sia dal punto di vista hardware che software. Il dispositivo è già in vendita anche in Italia, anche su Amazon.

Google Pixel Watch 2 – Versione WiFi + GPS

Google Pixel Watch 2: caratteristiche tecniche

Il nuovo Google Pixel Watch 2 ha una cassa circolare da 41 mm, realizzata in alluminio. Il display ha un pannello AMOLED con una densità di pixel di 320 ppi (la risoluzione è 450×450 pixel) e una luminosità massima di 1.000 nit. Il display è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5. Lo smartwatch ha un tasto laterale e una corona aptica, per muoversi all’interno dell’interfaccia del sistema operativo Wear OS 4.0.

Il chip Qualcomm 5100 (che rimpiazza l’Exynos 9110), a cui si affiancano 2 GB di memoria RAM e 32 GB di storage eMMC, è coadiuvato da un co-processore Cortex M33 a basso consumo, che svolge le attività più leggere senza impattare troppo sulla batteria. Quest’ultima, da 306 mAh, promette fino a 24 ore di utilizzo con Always-On attivo. Per una carica completa servono circa 80 minuti e con 45 minuti di carica, invece, è possibile raggiungere l’80%.

Le connessioni disponibili sono il Bluetooth 5.0, l’NFC e il GPS: in Italia non arriverà la versione 4G LTE ma solo la variante in grado di connettersi alle reti Wi-Fi. Google Pixel Watch 2 è dotato di svariati sensori per un monitoraggio della salute e dell’attività fisica, può eseguire la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, l’ECG, il rilevamento del battito cardiaco (con un algoritmo IA che rende più precisi i dati) e può misurare la temperatura corporea. C’è anche il monitoraggio dello stress tramite i dati raccolti dal sensore cEDA per la misurazione dell’attività elettrodermica continua, funzione ereditata da Fitbit.

Infine, Pixel Watch 2 ha microfono e speaker integrati, è certificato IP68 e resiste all’acqua fino ad una pressione di 5 atmosfere.

Google Pixel Watch 2: prezzo e disponibilità

Il nuovo Google Pixel Watch 2 è già acquistabile, in preordine, ad un prezzo di 399 euro e in quattro colorazioni: azzurro, grigio creta, grigio verde e nero. Il nuovo dispositivo di Google è in vendita anche su Amazon, con consegne a partire dal prossimo 12 di ottobre.

Google Pixel Watch 2 – Versione WiFi + GPS