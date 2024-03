Google Pixel 8 Pro, offerta speciale con lo sconto Amazon: minimo storico

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Se c’è uno smartphone che più di tutti ha rivoluzionato il mondo della telefonia in questi ultimi mesi è sicuramente il Google Pixel 8 Pro. Non stiamo esagerando. In un mercato in cui tutti i dispositivi si somigliano moltissimo (per non dire che sono praticamente identici), il Google Pixel 8 Pro ha introdotto una caratteristica distintiva. Ci riferiamo all’utilizzo massiccio dell’intelligenza artificiale, che ti supporta in ogni singola azione fatta con lo smartphone. La grande differenza la si nota nelle foto e nei video e nelle possibilità offerte dall’editing. Puoi creare il tuo scatto perfetto eliminando tutti quei piccoli difetti che rovinano i tuoi contenuti.

Uno smartphone che abbina all’intelligenza artificiale anche una super scheda tecnica, con performance straordinarie. Così come è straordinaria la promo che trovi oggi su Amazon che fa scendere il prezzo del Google Pixel 8 Pro al minimo storico. Lo smartphone, infatti, è protagonista di una promo con doppio sconto: oltre a quello fisso presente in pagina puoi applicare un coupon sconto del valore di ben 100 euro. Oltre a tutto questo hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Insomma, la promo perfetta per acquistare uno dei migliori smartphone Android del momento.

Google Pixel 8 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco l’offerta per cominciare al meglio questo fine settimana. Il Google Pixel 8 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo di 849 euro, frutto del doppio sconto presente nella pagina prodotto. Oltre allo sconto fisso del 14%, hai la possibilità di aggiungere un coupon sconto del valore di ben 100 euro. In questo modo lo sconto totale sfiora il 25% e approfitti anche del minimo storico sul sito di e-commerce. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 70,75 euro a tasso zero. In questo modo diminuisce l’esborso iniziale e ammortizzi la spesa. La disponibilità è immediata e la consegna viene effettuata anche in meno di ventiquattro ore. Lo trovi scontato in tutte le colorazioni disponibili.

Google Pixel 8 Pro: la scheda tecnica

L’evoluzione della specie. Il Google Pixel 8 Pro esprime al meglio il concetto di smartphone nella mente dell’azienda di Mountain View. Non un semplice dispositivo per chiamare, utilizzare le app, messaggiare o scattare immagini, ma un prodotto completo, versatile e che ti semplifica la vita. E il merito è dell’intelligenza artificiale. Il Google Pixel 8 Pro è dotato del nuovissimo processore Tensor G3 prodotto direttamente da Google e progettato appositamente per l’AI. Offre funzionalità all’avanguardia, anche grazie alla presenza di ben 12 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Lo schermo, invece, è da ben 6,7 pollici ad altissima risoluzione e con un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più scorrevole nell’utilizzo quotidiano.

Cosa è in grado di fare l’intelligenza artificiale sul Google Pixel 8 Pro? Andiamo per punti. E partiamo dalle foto. Lo smartphone di Google è dotato di un comparto all’avanguardia: nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel, coadiuvato da un obiettivo ultragrandangolare da 48 megapixel e da un teleobiettivo sempre da 48 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 10,5 megapixel. L’AI ti permette di avere un controllo professionale su ogni singolo aspetto degli scatti e dei video e ti fornisce il supporto necessario anche in fase di editing. Puoi modificare decine di aspetti differenti con un semplice tocco sullo schermo grazie al Magic Editor disponibile solo su questi smartphone Google. La Gomma Magica Audio utilizza l’IA di Google per ridurre i rumori di fondo che disturbano i tuoi video come, ad esempio, il traffico e il vento. Strumenti professionali messi a disposizione di tutti.

L’intelligenza artificiale è presente anche nelle altre app. Ad esempio nella qualità delle chiamate, dove elimina i rumori di sottofondo. Oppure in Google Traduttore, dove grazie alla funzione Traduzione dal vivo puoi conversare faccia a faccia in 49 lingue differenti. E per cercare un oggetto, basta cerchiarlo su una foto e Google ti mostra immediatamente di che cosa si tratta.

Concludiamo con una super batteria da 5050 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Per quanto riguarda il sistema operativo, hai la garanzia di ricevere aggiornamenti e nuove funzionalità per ben sette anni, un record nel mondo Android.

