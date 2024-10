Come aggiungere la tessera del supermercato a Google Wallet

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

L'app Google Wallet permette di inserire vari tipi di tessere al suo interno, tra le quali tutte le carte fedeltà dei principali supermercati presenti in Italia

Da quando è possibile aggiungere le carte di pagamento a Google Wallet e usare il telefono per i pagamenti contactless al POS, sempre più persone sono tentate di lasciare il portafogli a casa per evitare di perderlo, o di subire un furto. Molte persone, però, rinunciano a questa scelta perché nel portafogli, oltre alle carte di pagamento, hanno i documenti e altre tessere utili.

Dagli abbonamenti per i mezzi pubblici alle tessere fedeltà dei supermercati, infatti, sono molte le “schedine” che da anni trovano posto nei nostri portafogli. Una soluzione a questo problema arriverà presto con l’introduzione di IT-Wallet, il portafogli digitale di Stato italiano, ma nel frattempo è già possibile usare Google Wallet per archiviare diversi tipi di tessera.

Dopo la spiegazione su come archiviare il codice della Lotteria degli Scontrini nell’app di Google, quindi, ecco come inserire le tessere dei supermercati in Google Wallet.

Google Wallet e tessere del supermercato

Poter aggiungere la carta fedeltà del supermercato a Wallet è stata una delle richieste più pressanti fatte dagli utenti a Google, motivo per cui è stata creata una sezione apposita dell’app che semplifica notevolmente l’inserimento di queste tessere.

In pratica dobbiamo aprire l’app di Google Wallet e, subito in home, fare tap sul pulsante “+ Aggiungi a Wallet“. Si aprirà una lista di opzioni, tra le quali c’è “Carta fedeltà“. Facendoci tap sopra si apre una grande sezione dell’app personalizzata per il mercato italiano.

Al suo interno troviamo tutte le carte fedeltà principali, delle catene più famose:

Conad

Coop

Esselunga

Decathlon

Carrefour

Ikea

MediaWorld

Togotà

Unieuro

OVS

Feltrinelli

Iper

Arcaplanet

Trenitalia

Payback

PittaRosso

Terranova

Pam

Sephora

Douglas

Conbipel

Lidl

Trony

Famila

Scarpe&Scarpe

Il Gigante

Euronics

Bottega Verde

Bennet

GameStop

Leroy Merlin

Stroili

Toys Center

Kiabi

Acqua & Sapone

Metro

Auchan

Coin

L’Isola dei Tesori

Old Wild West

UPIM

Iperal

Giunti al Punto

CRAI

Rinascente

Dopo che avremo scelto quale tipo di tessera aggiungere, si aprirà la fotocamera per permetterci di inquadrare il codice a barre della tessera fisica da aggiungere a Google Wallet.

Dopo aver finito questa semplicissima procedura, potremo facilmente trovare la tessera appena aggiunta nella home di Google Wallet, subito sotto la carta di pagamento predefinita. Ogni volta che si aggiunge una nuova carta, questa diventa la prima visualizzata ma è comunque possibile scegliere il posizionamento delle tessere per mettere in alto quelle usate più di frequente.

Cosa si può aggiungere a Google Wallet

Oltre alle carte di pagamento e alle tessere di supermercati e grandi catene commerciali, è possibile aggiungere a Wallet anche: