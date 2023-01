Gossip Girl 3 non si farà: le motivazioni

HBO Max ha deciso di darci un taglio: il reboot di Gossip Girl è ufficialmente arrivato al capolinea e la serie non sarà rinnovata per una terza stagione. A quanto pare la serie, che affonda le sue radici nell’omonimo cult degli anni Duemila, non ha portato ai risultati sperati, nonostante l’iniziale accoglienza positiva. La prima stagione del reboot è stata trasmessa negli Stati Uniti da luglio 2021, mentre la seconda ha debuttato il 1° dicembre 2022 e si è conclusa il 26 gennaio 2023. In Italia la serie è trasmessa su Sky e in streaming su NOW.

Gossip Girl cancellata: l’annuncio

Ad annunciare la cancellazione del reboot di Gossip Girl è stato lo showrunner Josh Safran, che su Instagram ha scritto: «Quindi, ecco il gossip: è con il cuore pesante che devo annunciare che Gossip Girl non continuerà su HBO Max. Gli executive producer e io saremo per sempre grati alla rete e allo studio per la loro fiducia e il loro supporto; agli scrittori per i loro cervelli e il loro talento; al super cast per essere grandi collaboratori e amici; e alla troupe per il duro lavoro, la dedizione e l’amore per il progetto. Questo è stato onestamente il miglior set su cui abbia mai lavorato, da cima a fondo».

I motivi della cancellazione

Nel 2021, al suo esordio negli Stati Uniti, il reboot di Gossip Girl (ambientato in una prestigiosa scuola privata di New York una decina di anni dopo la storia originale) era subito diventato la serie più vista del weekend. Anche i pareri della critica erano stati complessivamente positivi. A quanto pare, però, la seconda stagione non ha eguagliato la prima in termini di ascolti: sarebbe dunque questa la regione dietro la cancellazione della serie.

Un addio definitivo?

Safran nel post sul suo profilo Instagram ha anche aggiunto: «Al momento stiamo cercando un’altra casa, ma in questo clima potrebbe rivelarsi difficile, e quindi se questa è la fine, almeno siamo usciti nel punto più alto». Quel «stiamo cercando un’altra casa» è un riferimento al fatto che, una volta uscita di scena HBO Max, la terza stagione di Gossip Girl potrebbe comunque essere prodotta e ospitata da un’altra piattaforma o network. A quanto pare, Safran si sta attivamente muovendo in questa direzione. Arriverà quindi un insperato colpo di scena finale a ribaltare le sorti del reboot?

È una flebile speranza alla quale i fan più accaniti possono continuare ad aggrapparsi, sebbene lo stesso showrunner abbia ammesso che l’eventualità di esito positivo sia abbastanza remota. In una successiva intervista, infatti, Safran ha dichiarato: «Non credo che concluderemo nulla. Siamo, ancora una volta, troppo costosi… (…) Semplicemente non credo che andremo da qualche altra parte, perché tutti stanno tagliando i costi».