Gossip Girl: tutto pronto per la nuova serie

Gossip Girl, uno dei teen drama più seguiti degli ultimi vent’anni, sta per tornare. Il sequel sarà ambientato nello stesso universo narrativo della serie originale: la scuola privata più prestigiosa dell’Upper East Side. I protagonisti, ancora una volta, saranno al centro di scandali e drammi amorosi.

Le novità non mancheranno, a partire dal cast che rispecchia la società contemporanea: la nuova generazione di studenti è multiculturale e fluida, ma soprattutto pronta a camminare tra aule, giardini e corridoi della scuola e vivere in modo intenso la propria adolescenza. La serie ha già ricevuto recensioni positive negli Stati Uniti, dove è diventata il debutto migliore dell’anno su HBO Max, tanto da essere rinnovata per una seconda stagione. Ora finalmente arriva in Italia: si potrà guardare su Sky Serie, il canale dedicato agli show a puntate. Ma sarà disponibile anche in streaming su NOW. Tutto è pronto per accoglierla.

La nuova serie Gossip Girl: trama e cast

Il sequel di Gossip Girl sarà ambientato nella scuola più esclusiva della città, la Constance Billard St. Jude’s School e vedrà come protagonisti i rampolli delle ricche famiglie di Manhattan, che vivono una vita sfarzosa, tra drammi amorosi, scaldali, rivalità di ogni tipo.

I personaggi principali sono Zoya e la sua sorellastra e influencer Julien Calloway. Finalmente, possono trascorrere un po’ di tempo senza aver paura dei giudizi della famiglia. Almeno fino all’arrivo della misteriosa "Gossip Girl".

Stavolta non è Dan Humphrey o qualcuno di simile, ma un gruppo di professori stanchi degli studenti, ricchi e viziati. È arrivato il momento di far pagare loro il conto con scottanti rivelazioni e pettegolezzi maligni sui social network. Molti ragazzi subiranno le ripercussioni e il primo ad essere rovinato sarà proprio il rapporto tra Julien e Zoya, che da sorelle affiatatissime diventeranno rivali.

Nel cast troviamo tanti giovani volti: Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith, ma anche Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

Quando arriva Gossip Girl

Tutto è pronto: il sequel di Gossip Girl arriva in Italia mercoledì 27 ottobre su Sky Serie e in streaming su NOW.

Nel frattempo, tutte le sei stagioni di "Gossip Girl (2007)" – andate in onda dal 2007 al 2012 – sono già disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW, per permettere al pubblico di far un ripasso o recuperare gli episodi persi.

Lo show è creato da Joshua Safran, stesso sceneggiatore e produttore esecutivo della serie madre.

Inoltre, e basata sui romanzi di Cecily von Ziegesar e sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage. Le nuove storie vengono narrate in chiave ultra-contemporanea. Rispetto alla serie madre, verranno trattate anche tematiche più per adulti: infatti negli anni 2000 non si erano potute inserire perché lo show andava in onda in un canale esplicitamente per giovani.