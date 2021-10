Grey's Anatomy 18: quando esce la nuova stagione e dove

Dopo tanti tentennamenti e rumor poi smentiti, la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy arriva finalmente in Italia. Con grande sorpresa verrà trasmessa in esclusiva sul canale Star di Disney+. Le prime diciassette stagioni sono già disponibili sulla piattaforma di streaming da alcuni mesi, le nuove puntate arriveranno invece a fine ottobre e avranno una cadenza settimanale.

In questo modo, anche in Italia si potrà raggiungere la programmazione attualmente prevista negli Stati Uniti su ABC. Si tratta di un importante cambiamento, infatti finora il famoso medical drama era trasmesso sui canali Fox di Sky e in streaming su NOW. Tuttavia, è arrivato il momento di "tornare a casa" infatti è prodotta da ABC Signature, brand che fa parte dei Disney Television Studios. La serie tv è tra le più longeve, ma continua a mietere successi; infatti, nel 2007 ha vinto il Golden Globe Award per la miglior serie drammatica, mentre negli ultimi anni è stata più volte nominata tra le serie più popolari e seguite al mondo. Nel frattempo, Disney+ non ha ancora comunicato le date d’uscita dello spin-off intitolato Station 19. Nell’attesa vediamo quali saranno le novità della diciottesima edizione.

Grey’s Anatomy 18: cast e trama

Si mormora che Grey’s Anatomy 18 sarà l’ultima stagione in programma, ma queste sono solo voci e si attende l’ufficialità da parte della produzione. Sicuramente, nelle nuove puntate ritornerà Ellen Pompeo, nel ruolo della dottoressa Meredith Grey nonché produttrice, che ha rinnovato il suo contratto per un altro anno. Accanto a lei ritorneranno alcune vecchie conoscenze, ma non mancheranno nuovi volti. Nel cast troveremo:

Chandra Wilson (Miranda Bailey)

James Pickens Jr. (Richard Webber)

Kevin McKidd (Owen Hunt)

Kim Raver (Teddy Altman)

Camilla Luddington (Jo Wilson)

Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)

Kelly McCreary (Maggie Pierce)

Chris Carmack (Atticus "Link" Lincoln)

Jake Borelli (Levi Schmitt)

Richard Flood (Cormac Hayes)

Anthony Hill (Winston Ndugu)

La trama sarà incentrata ancora una volta sulle vicende dei medici dell’ dell’ospedale Grey Sloan Memorial di Seattle.

Grey’s Anatomy 18: la firma è di Shonda Rhimes

La creatrice della nuova stagione, nonché executive producer è Shonda Rhimes, famosa per aver prodotto Bridgerton, Scandal, Le regole del delitto perfetto e altri prodotti di successo.

Non rimane, quindi, che attendere il 27 ottobre 2021 per guardare il primo episodio su Disney+.