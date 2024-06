Pachinko, quando esce la seconda stagione?

Fonte foto: Apple TV+

A più di due anni di distanza dal felicissimo debutto della prima stagione, sta per tornare Pachinko, distribuita in Italia con il titolo Pachinko – La moglie coreana. La serie tv drammatica, girata in tre lingue (coreano, inglese e giapponese), è uscita in streaming su Apple TV+ a marzo 2022. Creata, scritta e prodotta esecutivamente da Soo Hugh, la serie tv è basata sul romanzo del 2017 della scrittrice sudcoreana Min Jin Lee, pubblicato in Italia l’anno successo da Piemme con il titolo La moglie coreana (il titolo originale, invece, è appunto Pachinko).

Cos’è e di cosa parla la serie tv Pachinko

La trama di Pachinko si svolge dal 1915 al 1989 e racconta le vicissitudini di quattro generazioni di una famiglia coreana. All’inizio della storia, quando la Corea è sotto il controllo giapponese, la giovane Sunja è costretta a lasciare il suo piccolo villaggio in Corea per spostarsi a Osaka, in Giappone, e vivere nel Koreatown – cioè il quartiere abitato soprattutto da coreani.

A partire dalla vicenda di Sunja, la serie racconta le discriminazioni e le condizioni di vita degli immigrati coreani nella società giapponese. La prima stagione è stata acclamata dalla critica e ha ricevuto undici premi internazionali, tra cui un Peabody Award, un American Film Institute Award, un Critics Choice Award e un Gotham Independent Film Award.

Questo il trailer italiano della prima stagione, che è interamente disponibile su Apple TV+:

Trama e cast di Pachinko stagione 2: cosa sappiamo

La seconda stagione di Pachinko sarà composta da otto episodi di circa un’ora ciascuno e sarà diretta da Leanne Welham, Arvin Chen e Sang-il Lee (la prima stagione era invece stata diretta da Kogonada e Justin Chon). Come la prima stagione, anche la seconda sarà raccontata in tre lingue: coreano, giapponese e inglese.

Nel cast torneranno Lee Minho, Minha Kim, Anna Sawai, Yuh-Jung Youn, Jin Ha, Eunchae Jung, Soji Arai, Junwoo Han e Sungkyu Kim.

Al momento non ci sono grandi anticipazioni sulla trama: sicuramente la stagione 2 continuerà a raccontare la storia di Sunja, che nel corso del primo ciclo di episodi è diventata il fulcro dei trionfi e delle difficoltà affrontate dalla sua famiglia nel corso di quattro generazioni.

Stando al breve teaser diffuso da Apple TV+ per annunciare la data di uscita della seconda stagione, il focus temporale dei nuovi episodi potrebbe essere sugli anni Cinquanta e Sessanta. Nel video si vedono infatti gli attori danzare sulle note di un brano dei The Grass Roots del 1969. Il teaser è visibile qui sotto:

Quando esce Pachinko – La moglie coreana 2

La seconda stagione di Pachinko – La moglie coreana esce in streaming su Apple TV+ il 23 agosto 2024. Sarà subito disponibile il primo episodio, mentre i successivi usciranno settimanalmente ogni venerdì fino all’11 ottobre.