Grey's Anatomy 18: un personaggio ritorna dal passato

Il medical drama Grey’s Anatomy 18 è tornato in onda con nuove puntate e soprattutto nuovi personaggi nel cast. Uno in particolare, però, è una vecchia conoscenza della dottoressa Meredith Grey, e molto probabilmente diventerà una presenza fissa nella serie TV.

Nella diciottesima stagione di una delle serie TV più amate e longeve di sempre, infatti, torna una vecchia conoscenza di Meredith, interpretata da Ellen Pompeo. Si tratta del chirurgo esperto in trapianti Nick Marsh, interpretato da Scott Speedman, e a cui Meredith aveva salvato la vita nella stagione 14. Tra i due era scattata subito una certa chimica, tanto che i fan speravano diventasse uno dei nuovi protagonisti. L’attore però non era tornato nella stagione 15 e a grande sorpresa gli showrunner di Grey’s Anatomy lo reintroducono negli episodi della stagione 18 e stavolta è una certezza: il dottor Nick è tornato per restare e ci saranno nuove evoluzioni e colpi di scena.

Grey’s Anatomy 18: chi è il dottor Nick

I fan più appassionati di sicuro non possono essersi dimenticati del dottor Nick Marsh, il chirurgo esperto di trapianti che durante la 14° stagione del medical drama è arrivato dal Minnesota al Grey Sloan Memorial Hospital. Il medico, interpretato da Scott Speedman, avvertiva un malore proprio durante l’operazione e a salvargli la vita è proprio la dottoressa Grey, che lo opera d’urgenza.

Tra i due medici il feeling era notevole, tanto che Marsh riesce a smuovere in Meredith emozioni che non provava da tempo. Lei stessa ammette che aveva provato quelle emozioni solo per Derek, il defunto marito interpretato da Patrick Dempsey. Poi, però, il dottor Marsh è tornato in Minnesota.

Grey’s Anatomy 18: il ritorno del dottor Nick

Le strade di Meredith Grey e Nick Marsh si incrociano nuovamente nel primo episodio della stagione 18 che è andato in onda il 30 settembre sulla rete ABC. Durante un viaggio in Minnesota per inaugurare una biblioteca dedicata alla madre Ellis Grey su invito del neurochirurgo David Hamilton, interpretato dalla guest star ricorrente Peter Gallagher, Meredith incontra di nuovo Nick e l’intesa tra i due è sempre al top. Insomma, stavolta il dottor Nick Marsh è tornato per restare.

Grey’s Anatomy 18: cosa accadrà

A confermare l’entrata nel cast di Scott Speedman nei panni di Nick Marsh è la showrunner Krista Vernoff, che ha sottolineato come l’attore sarà tra i protagonisti della serei. Nei prossimi episodi della stagione 18 torneremo quindi a vedere le vicende di Meredith, tra ospedale, famiglia e amore, e stavolta anche un nuovo protagonista da gestire. E il triangolo amoroso tra Meredith, Nick e il dottor Cormac Hayes, il "regalo" di Cristina Yang all’amica interpretato dall’attore Richard Flood.

Tra i grandi ritorni annunciati dalla Vernoff anche quello di Addison Montgomery, interpretata da Kate Walsh. La ex moglie di Derek potrebbe tornare al Grey Sloan Memorial Hospital, ma non è ancora chiaro in che modo e quando arriverà durante la stagione.