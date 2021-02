Guida astrologica per cuori infranti: la serie italiana arriva su Netflix

Netflix ha annunciato l’uscita di una nuova serie tv italiana: si intitolerà Guida astrologica per cuori infranti ed è ispirata all’omonimo libro di Silvia Zucca. Lo show è scritto e diretto da Bindu de Stoppani (sceneggiatrice con Fabrizio Cestaro) e co-diretta da Michela Andreozzi.

Le riprese sono iniziate in questi giorni nella città di Torino, infatti il progetto gode del patrocinio di Piemonte Film TV Fund e dell’aiuto di Film Commission Torino Piemonte. Mentre è prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano. Sarà una commedia romantica che ruota attorno al personaggio di Alice Bassi, una donna single che non trova pace, né dal punto di vista lavorativo né da quello amoroso. La situazione cambia quando conosce Tio, attore appassionato di astrologia che le fa scoprire una nuova via per raggiungere i suoi obiettivi. Il cast completamente italiano è la ciliegina sulla torta e preannuncia un successo tutto italiano.

Guida astrologica per cuori infranti: trama

Alice è una donna di trent’anni che non riesce a trovare una stabilità amorosa e rimane perennemente single. Lavora come assistente di produzione in un piccolo canale televisivo locale, dove, nonostante le sue alte competenze è bistrattata. Pensa ancora al suo ex ragazzo, Carlo, che si sta per sposare e diventare padre.

Ma un giorno arriva Davide e tutto si complica. Lui è bello, affascinante ed estremamente cattivo: è il nuovo direttore creativo che ha il compito di accertarsi della produttività della squadra di lavoro. Alice vive questo cambiamento tra alti e bassi, fino a quando conosce Tio, che le apre un mondo: quello dell’astrologia. Tio oltre a essere un attore è una sorta di guru che grazie alla lettura delle stelle aiuterà Alice a raggiungere i suoi obiettivi.

Nasce così Guida astrologica per cuori infranti, tratto dal successo letterario di Silvia Zucca, pubblicato da Casa Editrice Nord nel 2015 e tradotto in 15 Paesi. Lo show si prepara a conquistare il pubblico sulla scia di Fedeltà, serie tratta dal libro di Marco Missiroli. D’altronde sono tante le serie tv italiane originali Netfix uscite negli ultimi anni in streaming.

Guida astrologica per cuori infranti: cast

Proprio come la produzione, anche il cast di Guida astrologica per cuori infranti è completamente italiano. Per il momento si conoscono i seguenti attori e personaggi che interpretano:

Claudia Gusmano (L’allieva) è Alice Bassi

Lorenzo Adorni (Bella da morire) è Tio

Michele Rosiello (Gomorra: la serie) è Davide

Le riprese sono appena iniziate perciò non si conosce ancora la data di uscita della serie tv, anche se presumibilmente la vedremo agli inizi del 2022, perché generalmente Netflix non lascia passare più di un anno dall’annuncio dei suoi show.

Nel frattempo possiamo recuperare la lettura del romanzo ma anche goderci le nuove uscite di febbraio della piattaforma.