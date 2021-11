Harlem: la nuova serie comedy arriva su Amazon

Amazon si prepara a lanciare una nuova serie comedy tutta al femminile ambientata a New York, dove amore e amicizia si intrecciano. Harlem è la storia di quattro amiche che provengono dall’omonimo quartiere, considerato la mecca della Black Culture negli Stati Uniti.

La serie televisiva è un prodotto Amazon Original ed è stata creata da Tracy Oliver, già sceneggiatrice di Girls Trip, che ne è anche executive producer. Per il lancio della prima stagione di Harlem su Prime Video, è stata affidata al talento Jade Purple Brown la realizzazione di uno speciale poster d’artista. Nel poster sono ritratte le protagoniste: quattro amiche ambizione provenienti da Harlem, che vivranno il passaggio dai loro vent’anni alla successiva tappa di carriere, relazioni e sogni. In attesa dell’esordio, cominciano ad arrivare dettagli sul cast: le protagoniste sono Meagan Good, Grace Byers, Shoniqua Shandai e Jerrie Johnson, ma non mancheranno guest star ricorrenti tra cui Whoopi Goldberg.

Harlem: la trama

Harlem è una serie comedy creata e scritta da Tracy Oliver che vede protagoniste quattro amiche originarie dell’omonimo quartiere di New York e che sono alla ricerca del proprio posto nella vita e nella grande Mela: Camille, Tye, Angie e Quinn. La serie TV parla della vita privata, la carriera, l’amore e l’amicizia tra queste quattro giovani donne.

Da un lato c’è Camille, giovane e famosa professoressa di antropologia della Columbia, che nonostante la sua conoscenza delle tecniche di corteggiamento di varie culture, continua ad avere problemi nella sua vita amorosa. Tye invece è la creatrice di una dating-app per persone queer, che però preferisce tenere a distanza le sue vulnerabilità e i potenziali partner. Angie è un’attrice e cantate, vivace, senza filtri e sicura di sé, che vive con Quinn, una stilista e inguaribile romantica che cerca di far decollare la sua attività.

Harlem: il cast

Nel ruolo di Camille c’è Meagan Good, mentre Tyè è interpretata da Jerrie Jonhson, Angie da Shoniqua Shandai e Quinn da Grace Byers. Nel ruolo di Ian c’è Tyler Lepley e non mancano guest star ricorrenti come Whoopi Goldberg nei panni della dottoressa Elise Pruitt, Jasmine Guy è Patricia, Andrea Martin è Robin, Robert Ri’chard è Shawn, Juani Feliz è Isabela, Kate Rockwell è Ana e Sullivan Jones è Jameson.

Harlem: quando arriva

La nuova serie comedy in 10 episodi è prodotta da Amazon Studios e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Paper Kite Productions. Gli executive producer insieme alla Oliver sono Amy Poehler e Kim Lessing, insieme a Dave Becky e il vincitore di 13 Grammy Award Pharrell Williams e Mimi Valdés. Malcolm D. Lee (Girls Trip) ha diretto i primi due episodi.

Harlem sarà disponibile in streaming su Prime Video a partire da venerdì 3 dicembre.

