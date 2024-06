Wayward, trama e cast della nuova miniserie thriller

Fonte foto: Joseph Sinclair/Netflix

Si susseguono gli annunci e le indiscrezioni su Wayward, la nuova miniserie thriller, precedentemente nota con il titolo Tall Pines, in arrivo prossimamente su Netflix. Commissionata da Netflix Canada, la serie tv in otto episodi – che a quanto pare sarà un mix di mistero e humor – è creata da Mae Martin (nella foto), che è anche co-showrunner, executive producer e interprete. L’attore, comico e sceneggiatore canadese non-binario, classe 1987, ha già firmato per Netflix Feel Good, una commedia romantica semi-autobiografica in cui ha interpretato il ruolo di sé stesso.

Di cosa parla Wayward: la trama

Stando alle informazioni al momento disponibili, riportate da Deadline, la miniserie Wayward sarà ambientata in una cittadina «bucolica ma sinistra» ed esplorerà temi legati ai problemi adolescenziali e alla «eterna lotta tra una generazione e la successiva».

La serie è attualmente in produzione in Canada. Come dichiarato da Mae in passato in una nota stampa, si tratta di «una storia che non vedevo l’ora di raccontare da anni, e non vedo l’ora che la gente veda cosa abbiamo in serbo! Sarà un ottovolante folle e molto diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto prima».

Per Danielle Woodrow, direttrice dei contenuti di Netflix Canada, questa serie tv invece «è una storia estremamente divertente che esplora la relazione complessa e talvolta contorta tra adolescenti e adulti».

Il cast della nuova serie Wayward

La serie Wayward (alias Tall Pines, fino a poco tempo fa) avrà tra i protagonisti Toni Collette. L’annuncio della sua aggiunta al cast, rivelato in anteprima da Deadline, è arrivato da pochi giorni. L’attrice ha recentemente recitato nelle serie Frammenti di lei e Ragazze elettriche e nei film Mafia Mamma e Cena con delitto – Knives Out. Stando alle indiscrezioni, in Wayward dovrebbe interpretare il ruolo della direttrice di Tall Pines, una donna di nome Leanne.

Deadline ha già anticipato anche altri nomi del cast, tra cui Sarah Gadon, Brandon Jay McLaren, Sydney Topliffe e Alyvia Alyn Lind. Queste ultime due dovrebbero interpretare due migliori amiche liceali di nome Abbie e Leila.

Le guest star ricorrenti saranno invece Patrick J. Adams (già visto in Suits), Patrick Gallagher (noto per Big Sky) e Josh Close (American Solitaire). Adams dovrebbe vestire i panni di un consulente del lavoro che lavora nel liceo di Abbi e Leila. Nel cast, come detto, c’è anche Mae Martin.

Ben Farrell è co-shorwunner della serie tv con Martin e produttore esecutivo con Hannah Mackay, Jennifer Kawaja e Bruno Dubé.

Quando esce la nuova serie Wayward

La data di uscita su Netflix della miniserie Wayward non è ancora stata annunciata.

Considerando che la serie tv è stata annunciata ufficialmente per la prima volta ad aprile 2023 e che la produzione è attualmente in corso, è possibile ipotizzare che gli otto episodi saranno disponibili in streaming alla fine del 2024 o più probabilmente nel 2025.