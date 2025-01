HDMI 2.2 sta arrivando: banda raddoppiata e supporto fino al 12K

Fonte foto: Paul Umowski / Shutterstock.com

Il settore dell’intrattenimento domestico si prepara a una nuova rivoluzione con l’arrivo, sempre più vicino, dello standard HDMI 2.2 le cui specifiche sono state annunciate, in anteprima, da HDMI Forum in occasione del CES 2025.

Rispetto alla versione 2.1, il nuovo standard punta a garantire sostanziali miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda la banda disponibile, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento (nei prossimi anni, non subito) per l’intrattenimento domestico ma anche in settori come la realtà virtuale o in particolari contesti professionali.

HDMI 2.2: caratteristiche tecniche

Come anticipato in occasione del CES 2025, HDMI 2.2 punta a offrire diversi miglioramenti rispetto all’attuale HDMI 2.1. Per sfruttare tali miglioramenti, però, sarà necessario utilizzare nuovi cavi, con la necessità di adeguare l’hardware alle nuove specifiche dello standard che garantirà un raddoppio della larghezza di banda.

Con HDMI 2.2, infatti, si passerà da 48 Gbps a ben 96 Gbps. Si tratta di un passo in avanti molto importante che segnerà un vero e proprio salto generazionale. Per sfruttare questa nuova larghezza di banda, quindi, bisognerà ricorrere a cavi certificati Ultra96. HDMI Forum prevede la realizzazione di un sistema di codici QR sulle confezioni dei cavi per confermare il supporto alle nuove specifiche.

Il raddoppio della banda è necessario per poter andare oltre il 4K a 120 Hz. Con HDMI 2.2, infatti, sarà possibile spingere il refresh rate di un video in 4K fino a 480 Hz. Per quanto riguarda l’8K, invece, si potrà arrivare a 240 Hz. Il nuovo standard HDMI, inoltre, sarà compatibile anche i contenuti in 10K (fino a 120 Hz) e sarà in grado di spingersi fino al 12K (ovvero a una risoluzione pari a 12880 x 6480 pixel che corrisponde a 36 schermi Full HD).

Si tratta, quindi, di specifiche pensate per un futuro prossimo, probabilmente ancora molto lontano. La banda ampliata sarà necessaria anche per offrire un migliore utilizzo delle applicazioni in realtà aumentata, mista e virtuale oltre che per l’utilizzo in vari settori professionali. HDMI 2.2 punta anche a migliorare la sincronizzazione audio e video, soprattutto in tutti questi sistemi “complessi”, che prevedono l’utilizzo di soundbar e altri accessori audio. Per rendere più precisa la sincronizzazione sarà introdotto il nuovo protocollo Latency Indication Protocol (LIP).

HDMI 2.2: quando arriva

Al CES 2025 c’è stata solo un’anteprima del nuovo standard HDMI 2.2. Le specifiche complete, infatti, saranno ufficializzate e messe a disposizione di tutte le aziende interessate nel corso della prima metà del 2025. In questo modo, i produttori hardware potranno iniziare a progettare i primi dispositivi compatibili con il nuovo standard. Per una diffusione completa di HDMI 2.2 bisognerà attendere i prossimi anni.