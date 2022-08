Heads Up! Arriva su Netflix con nuove categorie

Netflix insiste: ancora videogiochi per i suoi utenti, anche se solo una minima percentuale di essi mostra di gradire i videogiochi su Netflix. L’ultimo arrivato è "Heads Up!", versione digitale di un notissimo gioco di indovinelli reso famoso da un quiz show americano condotto da Ellen DeGeneres. Un gioco, lo precisiamo, con oltre 10 anni di storia alle spalle.

Si tratta di un gioco mobile, per piattaforme Android e iOS, che è arrivato sul Play Store e l’App Store nel 2013 grazie a Warner Bros e, da allora, ha collezionato milioni e milioni di download. Soprattutto negli Stati Uniti, dove è stato decisamente trainato dal successo dello show televisivo. Tuttavia, il gioco è disponibile anche in molte altre lingue e, ora, entra nella lista dei 50 titoli che Netflix ha intenzione di offrire ai suoi utenti, senza costi aggiuntivi, entro la fine del 2022. La nota piattaforma di streaming, però, non si è limitata a portare Heads Up! "tale e quale": lo ha arricchito con 28 nuovi mazzi di carte ispirati ad altrettante notissime serie TV.

Come si gioca a Heads Up!

Specifichiamo subito che Heads Up! è un gioco di indovinelli con le carte, ma non ha assolutamente nulla a che fare con il poker Texas Hold’em (che ha una variante chiamata proprio "Heads Up") e, al contrario, è un gioco adatto a tutti, anche ai più giovani.

In estrema sintesi, in versione analogica, Heads Up! è un gioco a squadre che si gioca pescando una carta e "attaccandosela" alla fronte, senza guardarla. Il nostro compagno di squadra, subito dopo, dovrà dirci delle parole e fare dei segni per farci capire quale parola abbiamo sulla fronte. Vince la squadra che indovina più parole, nel minor tempo possibile.

La versione digitale è praticamente identica, solo che invece della carta fisica che si pesca da un mazzo c’è l’immagine che viene proiettata sul telefono. Ci sono varie categorie nel gioco, diversi "mazzi tematici", come animali, luoghi, canzoni, film, personaggi famosi etc etc.

Head Up! su Netflix: cosa cambia

Head Up! è un gioco di società molto divertente, che già ha ben più di un piede nel mondo del cinema e delle serie TV perché tra le categorie del gioco ce ne sono diverse che sono molto affini al pubblico di Netflix (come quella sugli Avengers, in cui bisogna indovinare il super eroe).

A queste categorie Netflix ne aggiunge altre specifiche, che fanno riferimento ai contenuti presenti sulla propria piattaforma. In totale i nuovi mazzi sono 28, eccone alcuni:

Bridgerton

Geeked (fantascienza, horror, fantasy, fumetti e videogiochi)

NetflixIsAJoke (commedia)

Squid Game

Strong Black Lead (voci, storie e creator neri)

Stranger Things

L’idea alla base di questa mossa di Netflix è semplice: allungare il tempo di fruizione dei suoi contenuti. Un gruppo di amici, dunque, può prima vedere tutte le puntate di Squid Game, Stranger Thigs o Bridgerton e poi, finita la visione, continuare a divertirsi insieme giocando a Heads Up! per sfidarsi a vicenda sui personaggi di queste serie TV.