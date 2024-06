Le cose da sapere su Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Fonte foto: Netflix/X

È iniziata ufficialmente a Londra la produzione di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery e una cosa è certa: quello di fronte a cui si troverà questa volta Benoit Blanc sarà il caso più difficile e pericoloso mai affrontato. Parliamo del terzo film con protagonista il celebre detective creato dallo sceneggiatore e regista Rian Johnson e interpretato da Daniel Craig. Prodotto da Johnson e da T-Street di Ram Bergman, il film Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery uscirà prossimamente su Netflix, ma ci sono già diversi dettagli noti che solleticano le aspettative e la curiosità del pubblico.

Il cast di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Oltre al già citato Daniel Craig, nel cast di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery figurano diversi nomi di spicco, tra cui Josh O’Connor (recentemente visto in Challengers, ma noto anche in The Crown), Glenn Close (già in Dangerous Liaisons e Fatal Attraction), Josh Brolin (visto in Outer Range, No Country for Old Men e Dune), Mila Kunis (Black Swan, Luckiest Girl Alive) e Jeremy Renner (The Hurt Locker, The Town).

Tra gli interpreti annunciati ci sono anche Kerry Washington (Scandal, Django Unchained), Andrew Scott (All of Us Strangers, Ripley, Fleabag), Cailee Spaeny (Civil War, Priscilla), Daryl McCormack (Good Luck to You, Leo Grande; Peaky Blinders) e Thomas Haden Church (Sideways, Spider-Man 3).

Aaaaand we’re off! Today is day 1 of shooting on the next Benoit Blanc mystery “Wake Up Dead Man” – see you on the other side. pic.twitter.com/Napfvq1zXT — Rian Johnson (@rianjohnson) June 10, 2024

La trama di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Nel primo film del 2019, Knives Out, Blanc viene assunto per investigare sulla morte del celebre scrittore Harlan Thrombey (interpretato da Christopher Plummer). La verità alla fine viene a galla grazie anche alla collaborazione con l’infermiera Marta Cabrera (che ha il volto di Ana de Armas).

Nel successivo Glass Onion: A Knives Out Mystery le capacità investigative di Blanc vengono messe alla prova su una lussuosa isola privata durante un intimo ritiro organizzato dal miliardario Miles Bron (alias Edward Norton) per alcuni amici di vecchia data. Nel finale di questo secondo film Blanc è seduto sulla spiaggia e ripensa ai caotici eventi dei giorni precedenti. Un «finale infuocato» che, dice Netflix in modo abbastanza enigmatico, «potrebbe anche essere visto come un inizio per il prossimo capitolo del detective».

A parte questo piccolo suggerimento, la trama e la location di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery per il momento non sono ancora note. Sicuramente ci saranno un nuovo omicidio da risolvere (il più pericoloso fino a oggi, come sottolinea anche il breve video qui sotto) e un nuovo, variegato gruppo di sospettati.

Quando esce il nuovo Knives Out su Netflix

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery uscirà in tutto il mondo su Netflix nel 2025. Al momento non ci sono informazioni più precise su questo punto.